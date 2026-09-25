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Головна Харків РФ атакувала громади Харківщини: є поранені й руйнування

РФ атакувала громади Харківщини: є поранені й руйнування

Ua ru
25 вересня 2026 16:26
Обстріли Харківщини 25 вересня: є поранені та руйнування
Знищене авто. Фото: Віктор Коваленко

Російські війська протягом 24–25 вересня атакували кілька громад Харківщини. У Золочеві поранений 27-річний чоловік, а 20-річній жінці надали допомогу через гостру реакцію на стрес. У Довжику та Чугуєві пошкоджені цивільні об’єкти й транспорт. В Оскільській громаді також є постраждалі, а в Осколі пошкоджені понад десять приватних будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Золочеву

Сьогодні російські війська тричі атакували Золочів. Внаслідок удару безпілотника поранення отримав 27-річний чоловік. 20-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Обом надають медичну допомогу. У селищі пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди. Наслідки атаки усувають профільні фахівці.

Атака на Довжик

Близько 10:00 25 вересня росіяни вдарили FPV-дроном по центральній частині Довжика. Люди не постраждали. Внаслідок атаки пошкоджені приміщення магазину та цивільний автомобіль.

Пошкоджене підприємство в Чугуєві

Російські війська також завдали удару по цивільному підприємству в одному з мікрорайонів Чугуєва. Через атаку пошкоджені дахи та вікна будівель, а також кілька одиниць транспорту. Чи є постраждалі серед людей, наразі встановлюють.

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Удар по Оскільській громаді

Увечері 24 вересня російські війська вдарили керованою авіабомбою по Оскільській громаді. Постраждали двоє людей. Вранці 25 вересня росіяни знову атакували Оскіл. Цього разу пошкоджень зазнали понад десять приватних будинків.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня в Ізюмському районі Харківської області, за межами Балаклії, чоловік їхав на тракторі в лісі та наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху він постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що 22 та 23 вересня російські війська знову атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було чотири удари по житловому сектору. Через обстріл спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них є дитина. На місцях ударів працювали підрозділи ДСНС.

Харків Харківська область обстріли Новини Харкова атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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