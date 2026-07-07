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Главная Харьков Россия наступает в районе Купянска на Харьковщине: ситуация на фронте

Россия наступает в районе Купянска на Харьковщине: ситуация на фронте

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Дата публикации 7 июля 2026 18:22
Козача Лопань и Купянск: что происходит на фронте
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Российские войска продолжают наступать на севере Харьковской области и в районе Купянска. Основное внимание они уделяют районам Казачьей Лопани, Голубовки и Песчаного. Украинские военные сдерживают эти попытки и не дают противнику закрепиться на новых позициях. В то же время россияне сохраняют стабильное давление на фронте, хотя уже заметны проблемы с топливом.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Казачья Лопань под давлением

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что россияне пытаются проникнуть на окраины Казачьей Лопани и закрепиться там. По его словам, это не наступление такого масштаба, как на Лиманском направлении, но ситуация остается неблагоприятной из-за близости поселка к Харькову. Оккупанты пытаются создать новый плацдарм к северу от города, чтобы эффективнее запускать беспилотники по Харькову. Украинские подразделения уже несколько раз успешно отбрасывали противника от этих позиций. Несмотря на это, россияне снова пересекают границу в направлении Грановки и Казачьей Лопани и пытаются закрепиться в окрестностях.

"Уже было несколько успешных отбросов их сил, но они снова пытаются пересекать границу в сторону Грановки и Казачьей Лопани и закрепиться в ее окрестностях. Сейчас эти попытки пресекаются", — рассказал Трегубов.

Ситуация в Купянске

По словам Трегубова, ситуация в Купянске за последнюю неделю существенно не изменилась. В самом городе россияне пытаются продвигаться вдоль русла реки Оскол через Голубовку и выйти к южным районам Купянска. На левом берегу Оскола оккупанты пытаются сократить украинский плацдарм. Для этого они наступают через Песчаное в направлении Купянска-Вузлового.

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"В самом городе, на правом берегу, россияне пытаются продвигаться вдоль русла реки Оскол через Голубовку. На востоке они пытаются сократить площадь украинского плацдарма на левом берегу", — добавил пресс-секретарь.

Удары по складам

Пресс-секретарь отметил, что украинские силы чаще наносят удары по складам, пунктам управления и другим стационарным целям, а не по дорогам. На Харьковском направлении у россиян много путей подвоза из-за длинного участка границы с Россией, поэтому полностью перекрыть логистику ударами по дорогам сложно. Зато удары по складам и пунктам управления создают для противника серьезные проблемы с обеспечением и координацией.

"Удары наносятся скорее уже непосредственно по складам, пунктам управления и так далее. Поэтому у россиян здесь стоит вопрос защиты именно складов и других стационарных объектов", — отметил Виктор Трегубов.

Давление и проблемы с топливом

По словам Трегубова, в зоне ответственности группировки у россиян достаточно личного состава, и они могут регулярно восполнять потери. Это позволяет им поддерживать стабильное давление на украинские позиции. В то же время уже заметны проблемы с топливом. Пресс-секретарь говорит, что трудности связаны не только с ударами по нефтебазам, но и с общим дефицитом бензина и дизельного топлива в России.

"Уже наблюдаются, пока что локальные, серьёзные проблемы с топливом. Видно, что они вызваны не только поражением нефтебаз, но и тем, что с бензином и дизельным топливом в России может быть сложно в целом", — добавил представитель Группировки объединенных сил.

Как сообщали Новини.LIVE, пограничники бригады «Гарт» не допустили попыток продвижения российских войск через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении. Они нанесли противнику потери в живой силе.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают активные боевые действия на востоке и севере Украины. В то же время украинские военные фиксируют признаки проблем с обеспечением оккупационной армии. На отдельных направлениях нехватка топлива уже сказывается на работе российских подразделений, хотя боевая активность противника остается высокой.

Харьковская область Купянск ситуация на фронте
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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