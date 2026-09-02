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Главная Харьков РФ не меняет тактику: ситуация под Волчанском на Харьковщине

РФ не меняет тактику: ситуация под Волчанском на Харьковщине

Ua ru
2 сентября 2026 14:07
Что происходит под Волчанском: ситуация на фторном заводе
Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении и пытаются продвигаться небольшими группами. В районе Волчанска украинские военные отражают попытки проникновения. Враг активно применяет дроны и управляемые авиабомбы.

О ситуации в эфире Ранок.LIVE рассказал старший сержант роты БПЛА 58-й ОМПБр с позывным "Викинг".

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Ситуация на направлении

По словам военного, россияне не меняют подход к боевым действиям. Они пытаются создать так называемую буферную зону и используют беспилотники не только непосредственно на линии соприкосновения, но и в тылу.

"Это постоянный террор. Враг выжигает не только леса, где ведутся бои, но и поля, а также технику фермеров. В последнее время у него появляется всё больше дальнобойных средств, поэтому эта зона поражения постоянно увеличивается", — рассказал "Викинг".

Военный отметил, что россияне пытаются расширять территорию, которую могут контролировать своими беспилотниками. Украинские бойцы при этом ищут точки запуска дронов и пытаются их уничтожать.

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Подступы к Волчанску

Подразделение "Викинга" работает на Волчанском участке, в частности на подступах к городу и в районе лесничества. Российские военные пытаются проникать небольшими группами по несколько человек и закрепляться на позициях. Украинские разведчики следят за маршрутами, по которым могут двигаться такие группы. Важную роль также играет минирование подходов.

"Бывает, что мы видим группу, наблюдаем за ней, а потом она попадает на минное поле. Тогда уже нет необходимости тратить дрон — его можно приберечь для ситуации, когда он действительно понадобится для спасения наших ребят", — сказал военный.

Отдельной сложностью на этом участке он назвал хвойные леса. Из-за густой зеленой растительности цели сложнее быстро обнаружить. В то же время, когда российская группа попадает в зону действия украинских дронов и разведки, её шансы продвинуться значительно уменьшаются.

По словам "Викинга", россияне могут предпринимать по несколько попыток проникновения в течение дня. Украинские военные уже замечают определенную закономерность в действиях противника и используют это для планирования своих действий.

Удары КАБами

Военный также рассказал о применении Россией управляемых авиабомб. По его словам, российская авиация наносит удары регулярно, а сами пуски осуществляются с безопасного для самолетов противника расстояния.

"К сожалению, до самой авиации мы не дотягиваемся. Пуски у них стабильные — фактически круглосуточные, у них есть большие запасы. Поэтому этими ударами они очень сильно нас терроризируют", — отметил "Викинг".

Он добавил, что в начале лета применение КАБ на его участке было менее частым. В середине лета удары участились.

Управляемые авиабомбы бьют по тылу

По словам военного, управляемые авиабомбы используются не только против позиций украинских военных. Под удар могут попадать и отдаленные населенные пункты, и фермерские хозяйства.

"Бывают ситуации, когда едешь далеко в тыл и видишь, что КАБ прилетает по фермерскому хозяйству. Думаешь: зачем это делать? Поэтому нам важно не отставать в разработке и финансировании дальнобойных дронов и средств поражения", — сказал боец.

Он считает, что Россия продолжает наращивать возможности в производстве и применении беспилотников. Поэтому Украина, по его мнению, должна поддерживать собственное развитие дальнобойных систем.

Чего ожидать от мобилизации РФ

Что касается мобилизации в РФ, то "Викинг" подчеркнул, что увеличение количества военных у противника создает дополнительную угрозу для украинских подразделений.

"Любой военный, в каком бы формате он ни прибыл, будет вооружен и будет пытаться уничтожить наших ребят. Поэтому новая волна мобилизации для нас в любом случае не будет благоприятной ситуацией", — отметил он.

При этом военный рассказал, что российских военных, которых берут в плен, часто не ожидают реальные условия, в которых они оказались после отправки на фронт. По его словам, часть из них не понимает, почему оказалась на войне на длительный срок.

"Они попадают в плен напуганными и не понимают, почему их бросила собственная страна. Но, похоже, это не останавливает систему, поэтому новых людей и дальше могут отправлять сюда большими группами", — сказал "Викинг".

Он подчеркнул, что ситуация на Волчанском направлении остается напряженной. Украинские подразделения продолжают следить за передвижениями российских групп и противодействовать атакам противника.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают оказывать давление на нескольких направлениях и ищут возможности для продвижения к Купянску. В то же время украинские силы сужают российский плацдарм на западном берегу Оскола и затрудняют логистику противника. Кроме того, возросла активность российской авиации.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

армия Харьковская область ситуация на фронте Вовчанск
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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