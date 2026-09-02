Що відбувається під Вовчанськом: ситуація на фторні

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська посилюють тиск на Харківському напрямку та намагаються просуватися малими групами. Під Вовчанськом українські військові відбивають спроби інфільтрації. Ворог активно застосовує дрони та керовані авіабомби.

Про ситуацію в ефірі Ранок.LIVE розповів головний сержант роти БпАК 58-ї ОМПБр із позивним "Вікінг".

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Ситуація на напрямку

За словами військового, росіяни не змінюють підхід до бойових дій. Вони намагаються створити так звану буферну зону та використовують безпілотники не лише безпосередньо на лінії зіткнення, а й у тилу.

"Це постійний терор. Ворог випалює не лише ліси, де ведуться бої, а й поля та техніку фермерів. Останнім часом у нього стає дедалі більше далекобійних засобів, тому ця зона ураження постійно збільшується", — розповів "Вікінг".

Військовий зазначив, що росіяни намагаються розширювати територію, яку можуть контролювати своїми безпілотниками. Українські бійці при цьому шукають точки запуску дронів і намагаються їх знищувати.

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Підступи до Вовчанська

Підрозділ "Вікінга" працює на Вовчанському відтинку, зокрема на підступах до міста та в районі лісництва. Російські військові намагаються проникати невеликими групами по кілька людей і закріплюватися на позиціях. Українські розвідники стежать за маршрутами, якими можуть рухатися такі групи. Важливу роль також відіграє мінування підходів.

"Буває, що ми бачимо групу, спостерігаємо за нею, а потім вона потрапляє на мінне поле. Тоді вже немає потреби витрачати дрон — його можна зберегти для ситуації, коли він справді буде потрібен для порятунку наших хлопців", — сказав військовий.

Окремою складністю на цій ділянці він назвав хвойні ліси. Через густу зелену рослинність цілі важче швидко виявляти. Водночас, коли російська група потрапляє в поле роботи українських дронів і розвідки, її шанси просунутися значно зменшуються.

За словами "Вікінга", росіяни можуть здійснювати по кілька спроб проникнення протягом дня. Українські військові вже помічають певну закономірність у діях противника та використовують це для планування роботи.

Удари КАБами

Військовий також розповів про застосування Росією керованих авіабомб. За його словами, російська авіація завдає ударів регулярно, а самі пуски здійснюються з безпечної для літаків противника відстані.

"На жаль, до самої авіації ми не дістаємо. Пуски в них стабільні — фактично цілодобові, у них є великі запаси. Тому цими ударами вони дуже сильно нас тероризують", — зазначив "Вікінг".

Він додав, що на початку літа застосування КАБів на його ділянці було рідшим. У середині літа удари почастішали.

КАБи б'ють по тилу

За словами військового, керовані авіабомби використовують не лише по позиціях українських військових. Під удар можуть потрапляти й віддалені населені пункти та фермерські господарства.

"Бувають ситуації, коли їдеш далеко в тилу і бачиш, що КАБ прилітає по фермерському господарству. Думаєш: навіщо це робити? Тому нам важливо не відставати у розвитку та фінансуванні далекобійних дронів і засобів ураження", — сказав боєць.

Він вважає, що Росія продовжує нарощувати можливості у виробництві та застосуванні безпілотників. Тому Україна, на його думку, має підтримувати власний розвиток далекобійних систем.

Чого чекати від мобілізації РФ

Стосовно посилання мобілізації в РФ, то "Вікінг" наголосив, що збільшення кількості військових у противника створює додаткову загрозу для українських підрозділів.

"Будь-який військовий, у якому б форматі він не прийшов, матиме зброю і намагатиметься знищити наших хлопців. Тому нова хвиля мобілізації для нас у будь-якому разі не буде доброю ситуацією", — зазначив він.

Військовий при цьому розповів, що російські військові, яких беруть у полон, часто не очікують реальних умов, у яких опинилися після відправлення на фронт. За його словами, частина з них не розуміє, чому опинилася на війні на тривалий термін.

"Вони приходять у полон наляканими і не розуміють, чому їх кинула власна країна. Але, схоже, це не зупиняє систему, тому нових людей і далі можуть відправляти сюди великими групами", — сказав "Вікінг".

Він наголосив, що ситуація на Вовчанському напрямку залишається напруженою. Українські підрозділи продовжують стежити за пересуванням російських груп та протидіяти атакам противника.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують тиснути на кількох напрямках і шукають можливості для просування до Куп’янська. Водночас українські сили звужують російський плацдарм на західному березі Осколу та ускладнюють логістику противника. Крім того, зросла активність російської авіації.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.