Обстрелы Харьковской области: ранены четверо человек, зафиксированы разрушения

Полицейский на месте одного из ударов. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

За сутки российские войска атаковали 10 населенных пунктов Харьковской области. Два человека получили ранения, еще двое пострадали в результате взрыва автомобиля на неизвестном устройстве. Враг применил ракету, дроны "Молния", FPV и десятки беспилотников. Под ударами оказались жилые дома, медицинское учреждение и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Четверо раненых

В селе Хотимля Старосалтовской общины ранение получил 82-летний мужчина. В Золочеве травмы получил 59-летний мужчина. Еще двое людей пострадали в результате взрыва автомобиля на неизвестном устройстве в Прудянке Дергачевской общины. Это 52-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине. Он получил ранения 1 сентября в результате российского обстрела в Замирцах Дергачевской общины.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили одну ракету, четыре беспилотника "Молния", два FPV-дрона и 88 БПЛА, тип которых в настоящее время устанавливается.

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Последствия атак

В Богодуховском районе пострадали два административных здания, нежилое здание и медицинское учреждение в Золочеве. В Купянском районе зафиксированы повреждения складского здания в Шевченковом и четырёх частных домов в Богодаровке. В Харьковском районе были повреждены частный дом в Циркунах, автомобиль в Черкасских Тишках и жилой дом в Дергачах. В Лозовском районе повреждены грузовик во Свободном Втором и железнодорожная инфраструктура в Орильце и Лимановке. В Хотимле Чугуевского района был поврежден частный дом.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 300 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 57 058 эвакуированных.

Бои на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 215 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь атак. Российские войска пытались продвинуться в направлении Лимана, Хатнего, Водяного, Волоховки, Малой Волчьей и Старицы. Еще девять штурмов враг провел на Купянском направлении. Атаки были направлены в сторону Радьковки, Кившаревки и Глушковки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове почти два года действует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. Это позволило сократить количество тревог на 40–45%, сигналы раздаются в городе только в случае реальной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать её ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является сохранение генерации и защита энергетической инфраструктуры.