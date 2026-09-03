Обстріли Харківщини: поранені четверо людей, є руйнування

Поліцейський на місці одного з ударів. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська за добу атакували 10 населених пунктів Харківської області. Поранень зазнали двоє людей, ще двоє постраждали через підрив автомобіля на невідомому пристрої. Ворог застосував ракету, дрони "Молнія", FPV та десятки безпілотників. Під ударами опинилися будинки, медзаклад і залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Четверо поранених

У селі Хотімля Старосалтівської громади поранення отримав 82-річний чоловік. У Золочеві травмований 59-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому пристрої у Прудянці Дергачівської громади. Це 52-річний чоловік і 54-річна жінка.

Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку. Він зазнав поранень 1 вересня через російський обстріл у Замірцях Дергачівської громади.

Чим атакували

За добу російські війська застосували одну ракету, чотири безпілотники "Молнія", два FPV-дрони та 88 БпЛА, тип яких наразі встановлюють.

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Наслідки атак

У Богодухівському районі постраждали дві адмінбудівлі, нежитлова будівля та медичний заклад у Золочеві. У Куп’янському районі зафіксували ушкодження складської будівлі у Шевченковому та чотирьох приватних будинків у Богодарівці. У Харківському районі зазнали ушкоджень приватний будинок у Циркунах, автомобіль у Черкаських Тишках і житловий будинок у Дергачах. На Лозівщині пошкоджені вантажівка у Вільному Другому та залізнична інфраструктура в Орільці й Лиманівці. У Хотімлі Чугуївського району зазнав ушкоджень приватний будинок.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 300 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 57 058 евакуйованих.

Бої но фронті

На фронті за минулу добу відбулося 215 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак. Російські війська намагалися просунутися в напрямку Лимана, Хатнього, Водяного, Волохівки, Малої Вовчої та Стариці. Ще дев’ять штурмів ворог провів на Куп’янському напрямку. Атаки були спрямовані в бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. Це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.