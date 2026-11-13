Дом после удара. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

За последние сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области. Повреждены жилые дома, электросети, почтовый терминал и другие гражданские объекты. В результате ударов пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Также враг применил ракеты и беспилотники. Кроме того, украинские военные отразили атаку на Южно-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия атак

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались девять населенных пунктов Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, учебное заведение, складские и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Золочеве поврежден многоквартирный дом, в Балаклее и Изюме — электросети, а в Новом Коротиче — почтовый терминал. Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Лозовском районе. В Златополе пострадали многоквартирный дом и три частных дома, гараж, учебное заведение, шесть автомобилей, складское и административное здания. В Лозовой повреждено многоэтажное здание. В Чугуеве были повреждены два гаража, а в Малиновке — частный дом.

Пострадавшие от атак

В результате российских атак пострадали 11 человек, среди них четверо детей. В Златополе ранения получили 88-летний мужчина и двое подростков в возрасте 16 и 11 лет. Также 38-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Малиновке ранены пять человек: женщины в возрасте 63, 70 и 42 лет, 73-летний мужчина и 16-летний подросток. Еще двое местных жителей — 45-летний мужчина и 9-летний мальчик — получили острую стрессовую реакцию. 73-летнего мужчину и 70-летнюю женщину из Малиновки госпитализировали.

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Чем атаковала Россия

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применили различные виды вооружения. В частности, зафиксировано:

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две ракеты;

один беспилотник типа "Герань-2";

три FPV-дрона;

85 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация из области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 159 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 69 130 человек.

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Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 175 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили одну атаку российских оккупантов в направлении Красноярского. На Купянском направлении противник за прошедшие сутки наступательных действий не проводил.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 9 ноября, российский FPV-дрон попал в парковку возле магазина в Киевском районе Харькова. Это произошло около 14:00. В результате атаки ранения получил двухлетний мальчик. Сейчас ребенок находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще две женщины.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 7 ноября россияне дважды атаковали Слободской район Харькова. После попаданий вспыхнул пожар в промышленном здании, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока еще выясняются.