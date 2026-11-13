Будинок після удару. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Минулої доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, електромережі, поштовий термінал та інші цивільні об’єкти. Через удари постраждали 11 людей, серед них четверо дітей. Також ворог застосував ракети й безпілотники. Крім того, українські військові відбили атаку на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Наслідки атак

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гаражі, навчальний заклад, складські та адміністративні будівлі, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Золочеві пошкоджено багатоквартирний будинок, у Балаклії та Ізюмі — електромережі, а в Новому Коротичі — поштовий термінал. Найбільше пошкоджень зафіксували в Лозівському районі. У Златополі постраждали багатоквартирний і три приватні будинки, гараж, навчальний заклад, шість автомобілів, складська та адміністративна будівлі. У Лозовій пошкоджено багатоповерхівку. У Чугуєві зазнали пошкоджень два гаражі, а в Малинівці — приватний будинок.

Постраждалі від атак

Внаслідок російських атак постраждали 11 людей, серед них четверо дітей. У Златополі поранень зазнали 88-річний чоловік і двоє хлопців віком 16 та 11 років. Також 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У Малинівці поранені п’ятеро людей: жінки віком 63, 70 і 42 роки, 73-річний чоловік та 16-річний хлопець. Ще двоє місцевих жителів — 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик — отримали гостру реакцію на стрес. 73-річного чоловіка та 70-річну жінку з Малинівки госпіталізували.

Чим атакувала Росія

Для ударів по Харківській області російські війська застосували різні види озброєння. Зокрема, зафіксовано:

Читайте також:

дві ракети;

один безпілотник типу "Герань-2";

три FPV-дрони;

85 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація з області

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 159 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 69 130 осіб.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 175 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили одну атаку російських окупантів у напрямку Красноярського. На Куп’янському напрямку противник минулої доби наступальних дій не проводив.

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 9 листопада, російський FPV-дрон влучив у парковку біля магазину в Київському районі Харкова. Це сталося близько 14:00. Унаслідок атаки поранення дістав дворічний хлопчик. Наразі дитина перебуває в реанімації. Лікарі надають їй усю необхідну допомогу. Крім того, по медичну допомогу звернулися ще дві жінки.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.