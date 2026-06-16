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Главная Харьков РФ обстреляла Харьков дронами и ракетами: последствия атаки

РФ обстреляла Харьков дронами и ракетами: последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 10:24
РФ обстреляла Харьков дронами и ракетами: последствия атаки
Пожар после попадания в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

За прошедшие сутки, 15 и 16 июня, российские войска нанесли удары по Харькову и 11 населенным пунктам области. В результате атак пострадали 23 человека, в том числе четверо детей. Под ударами оказались: Харьков, Балаклея, Добренька, Одноробовка, Шевченково и другие населенные пункты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации и прокуратуру области.

Пострадавшие в Балаклее и Добреньке

По информации прокуратуры, ночью 16 июня около 02:00 российская армия атаковала Балаклею ударными беспилотниками. В результате попаданий возникли пожары, повреждены многоквартирный дом, три частных дома и пять автомобилей.

Пострадали восемь человек, среди которых двое детей. У 13-летнего мальчика и 4-летней девочки медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Обстріл будинку
Поврежденный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура
РФ обстріляла Харківщину
Разрушенный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще один удар россияне нанесли вечером 15 июня по селу Добренька Берестинского района. По данным прокуратуры, по населенному пункту ударили ракетой.

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В результате обстрела пострадали восемь местных жителей, среди них двое детей. Ранения получила 10-летняя девочка, а у 7-летнего ребенка медики зафиксировали ушиб колена. Также повреждены десять частных домов.

РФ обстріляла Харківщину дронами і ракетами
Выбитые окна. Фото: Харьковская областная прокуратура
Пошкоджений будинок
Дом остался без окон в результате атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Золочевская община под ударом

Кроме того, около 00:20 российские войска атаковали село Одноробовка Золочевской громады тремя беспилотниками типа "Молния". По словам начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в результате атаки повреждены двухэтажный и одноэтажный многоквартирные жилые дома. Обходилось без пострадавших.

Пошкоджений будинок
Разрушенный дом. Фото: Виктор Коваленко

Также в Богодуховском районе повреждены пять частных домов и семь хозяйственных построек в Одноробовке, электросети в Максимовке и Золочеве, а также автомобиль в селе Ковали. Еще пять частных домов и семь хозяйственных построек получили повреждения в Клиновой-Новоселовке.

Последствия ударов по Харьковской области

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Купянском районе повреждены два магазина и два автомобиля в поселке Шевченково. Пострадали также склад в селе Плоское и частный дом в Великом Бурлуке.

Вигоріле примущення
Разрушения в здании. Фото: ХОВА
Будівля без даху
Здание после пожара. Фото: ХОВА

Удар по Харькову

Под ударом оказался и Харьков. В результате атаки беспилотников на Шевченковский и Холодногорский районы города повреждена инфраструктура зоопарка. По данным областных властей, часть животных погибла, есть также раненые животные.

Ранее Новини.LIVE уже сообщали, что российские войска в ночь на 15 июня атаковали Харьков несколькими волнами беспилотников и ракет. Под ударами оказались жилые районы, гражданские объекты и Харьковский художественный музей. После попадания беспилотника в здание музея вспыхнул масштабный пожар. К спасению картин присоединились спасатели, сотрудники музея, волонтеры, представители городских властей и неравнодушные жители Харькова. Часть коллекции удалось вынести в безопасное место. Во время ликвидации последствий обстрелов враг нанес повторный удар по месту работы экстренных служб, в результате чего погибли спасатели и гражданские лица.

Также Новини.LIVE писали, что с 8 по 14 июня город 54 раза оказывался под ударами вражеских снарядов. Разрушения зафиксированы почти во всех районах. Есть раненые, среди них — дети. Основным средством поражения были "шахеды", также применялись FPV-дроны и реактивные беспилотники.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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