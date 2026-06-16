РФ обстріляла Харківщину дронами і ракетами: наслідки атаки
Протягом минулої доби, 15 та 16 червня, російські війська завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали 23 людини, серед них четверо дітей. Під ударами були: Харків, Балаклія, Добренька, Одноробівка, Шевченкове та інші населені пункти.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації та прокуратуру області.
Постраждалі у Балаклії та Добреньці
За інформацією прокуратури, уночі 16 червня близько 02:00 російська армія атакувала Балаклію ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли пожежі, пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні оселі та п'ять автомобілів.
Постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей. У 13-річного хлопчика та 4-річної дівчинки медики діагностували гостру реакцію на стрес.
Ще один удар росіяни завдали ввечері 15 червня по селу Добренька Берестинського району. За даними прокуратури, по населеному пункту вдарили ракетою.
Унаслідок обстрілу постраждали восьмеро місцевих жителів, серед них двоє дітей. Поранення отримала 10-річна дівчинка, а у 7-річної дитини медики зафіксували забій коліна. Також пошкоджено десять приватних будинків.
Золочівська громада під ударом
Крім того, близько 00:20 російські війська атакували село Одноробівка Золочівської громади трьома безпілотниками типу "Молнія". За словами начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий та одноповерховий багатоквартирні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.
Також у Богодухівському районі пошкоджено п'ять приватних будинків та сім господарських споруд в Одноробівці, електромережі у Максимівці та Золочеві, а також автомобіль у селі Ковалі. Ще п'ять приватних будинків і сім господарських споруд зазнали пошкоджень у Клиновій-Новоселівці.
Наслідки ударів по Харківщині
За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Куп'янському районі пошкоджено два магазини та два автомобілі у селищі Шевченкове. Постраждали і склад у селі Плоске і приватний будинок у Великому Бурлуці.
Удар по Харкову
Під ударом був і Харків. Внаслідок атаки безпілотників на Шевченківський та Холодногірський райони міста пошкоджено інфраструктуру зоопарку. За даними обласної влади, частина тварин загинула, є також поранені тварини.
Раніше Новини.LIVE уже повідомляли, що російські війська в ніч на 15 червня атакували Харків кількома хвилями безпілотників і ракет. Під ударами опинилися житлові райони, цивільні об'єкти та Харківський художній музей. Після влучання безпілотника у будівлі музею спалахнула масштабна пожежа. До порятунку картин долучилися рятувальники, працівники музею, волонтери, представники міської влади та небайдужі мешканці Харкова. Частину колекції вдалося винести у безпечне місце. Під час ліквідації наслідків обстрілів ворог завдав повторного удару по місцю роботи екстрених служб, через це загинули рятувальники та цивільні.
Також Новини.LIVE писали, що з 8 по 14 червня місто 54 рази опинялося під ударами ворожих снарядів. Руйнування зафіксовано майже в усіх районах. Є поранені, серед них — діти. Основним засобом ураження були "шахеди", також застосовували FPV-дрони та реактивні безпілотники.