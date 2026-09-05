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Главная Харьков Россия обстреляла пригород Харькова: часть жителей без света

Россия обстреляла пригород Харькова: часть жителей без света

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5 сентября 2026 10:21
Нападение РФ на Харьковскую область: возникли перебои с электричеством
Последствия атаки в Харьковской области. Фото: Изюмская РГА

Утром 5 сентября российский FPV-дрон повредил электросети в Малоданиловской общине под Харьковом. Без света остались часть Черкасской Лозовой и научное предприятие. Накануне российские войска атаковали Харьков и еще 24 населенных пункта области. Люди не пострадали.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и главу Малоданиловской общины Александра Гололобова.

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В пригороде Харькова отключилось электричество

По словам Александра Гололобова, утром российский FPV-дрон попал в электросети за пределами населенного пункта Малоданиловской общины. Из-за повреждений без электроэнергии остался один из микрорайонов Черкасской Лозовой. Также обесточено научное предприятие.

Это уже вторая атака на Малоданиловскую общину за последнее время. 4 сентября FPV-дрон попал в поселок Лесное. Там взрывная волна повредила окна и фасады многоквартирных домов. В обоих случаях сообщений о пострадавших не поступало.

Сам Харьков также попал под российскую атаку. По данным Олега Синегубова, в городе повреждены многоквартирный дом и грузовик.

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Последствия атаки на склады. Фото: Изюмская РВА

Что повреждено в Харьковском районе

Российские беспилотники в течение суток наносили удары и по другим населенным пунктам вокруг Харькова. В Слатыном после попадания загорелся частный дом, повреждён автомобиль. В Дергачах дрон взорвался возле жилого дома, а в Болибоках попал в крышу ангара фермерского хозяйства.

В Высоком повреждены два частных дома, в Шестаковом горела крыша дома и повреждены хозяйственные постройки. В Казачьей Лопане удар повредил дом и хозяйственные постройки, в Безруках — автомобиль. В Циркунах российский беспилотник попал в неработающий киоск.

В Золочеве повреждены электросети

Золочев российские войска атаковали в течение суток несколько раз. В поселке повреждены линии электропередач, частный дом, гараж и дорожное покрытие. Также выбило стекла в автомобиле скорой медицинской помощи.

В Клиновой-Новоселовке повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. В Калиновом беспилотник попал на территорию частного домовладения — повреждены дом и хозяйственные постройки.

Россияне нанесли удары по складам в Изюмском районе

Сразу несколько ударов пришлось на складские и промышленные объекты. В Барвинково и Никополе повреждены складские помещения. В Вербовке российский удар разрушил пустые склады на территории фермы. В Балаклее повреждены гаражный бокс и здание на территории предприятия, которое сейчас не работает.

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Уничтожен ангар в Харьковской области. Фото: Нацполиция

В Лозовском районе повреждена железная дорога

Под ударами РФ оказались Лозовая, Самийловка, Лимановка, Нововолодимирское, Берестовое и Михайловка. В Лозовой, Лимановке и Михайловке повреждены здания гражданского предприятия. Также пострадали тракторы и грузовик, горел склад зернохранилища, разрушен частный дом.

В Самийловке российский удар повредил железнодорожную инфраструктуру, а в Нововолодимирском — электросети.

В Хотимле Чугуевского района после российского обстрела повреждены жилой дом, автомобиль, хозяйственные постройки и заборы. В домах выбило окна. Несмотря на большое количество ударов, погибших и раненых нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 5 и 6 сентября из-за ремонтных работ часть Основянского и Слободского районов останется без электроснабжения на выходных. Ограничения будут действовать с 8:30 до 19:00.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. Однако в ближайшее время существенных изменений в режиме комендантского часа в регионе не ожидается.

Харьков обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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