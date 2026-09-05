Атака РФ на Харківщину: виникли перебої зі світлом

Наслідки атаки на Харківщині. Фото: Ізюмська РВА

Російський FPV-дрон вранці 5 вересня пошкодив електромережі у Малоданилівській громаді під Харковом. Без світла залишилися частина Черкаської Лозової та наукове підприємство. Напередодні російські війська атакували Харків і ще 24 населені пункти області. Люди не постраждали.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області та голову Малоданилівської громади Олександра Гололобова.

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У передмісті Харкова зникло світло

За словами Олександра Гололобова, вранці російський FPV-дрон влучив в електромережі за межами населеного пункту Малоданилівської громади. Через пошкодження без електроенергії залишився один із мікрорайонів Черкаської Лозової. Також знеструмлене наукове підприємство.

Це вже друга атака на Малоданилівську громаду за останній час. 4 вересня FPV-дрон влучив у селищі Лісне. Там вибуховою хвилею пошкодило вікна та фасади багатоквартирних будинків. В обох випадках повідомлень про постраждалих не було.

Сам Харків також потрапив під російську атаку. За даними Олега Синєгубова, у місті пошкоджені багатоквартирний будинок та вантажівка.

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Наслідки атки по складах. Фото: Ізюмська РВА

Що пошкоджено у Харківському районі

Російські безпілотники протягом доби били й по інших населених пунктах навколо Харкова. У Слатиному після влучання загорівся приватний будинок, пошкоджений автомобіль. У Дергачах дрон вибухнув біля житлового будинку, а в Болибоках влучив у дах ангара фермерського господарства.

У Високому пошкоджені два приватні будинки, у Шестаковому горів дах будинку та пошкоджені господарські споруди. У Козачій Лопані удар пошкодив будинок і господарські споруди, у Безруках — автомобіль. У Циркунах російський безпілотник влучив у кіоск, який не працював.

У Золочеві пошкоджені електромережі

Золочів російські війська атакували протягом доби кілька разів. У селищі пошкоджені лінії електропередач, приватний будинок, гараж та дорожнє покриття. Також вибило скло в автомобілі екстреної медичної допомоги.

У Клиновій-Новоселівці пошкоджені два приватні будинки та господарські споруди. У Калиновому безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння — пошкоджені будинок і господарські споруди.

Росіяни вдарили по складах в Ізюмському районі

Одразу кілька ударів припали на складські та промислові об'єкти. У Барвінковому та Нікополі пошкоджені складські приміщення. У Вербівці російський удар зруйнував порожні склади на території ферми. У Балаклії пошкоджені гаражний бокс та будівля на території підприємства, яке зараз не працює.

Знищений ангар на Харківщині. Фото: Нацполіція

У Лозівському районі пошкоджено залізницю

Під ударами РФ опинилися Лозова, Самійлівка, Лиманівка, Нововолодимирське, Берестове та Михайлівка. У Лозовій, Лиманівці та Михайлівці пошкоджені будівлі цивільного підприємства. Також постраждали трактори та вантажівка, горів склад зерносховища, зруйнований приватний будинок.

У Самійлівці російський удар пошкодив залізничну інфраструктуру, а в Нововолодимирському — електромережі.

У Хотімлі Чугуївського району після російського обстрілу пошкоджені житловий будинок, автомобіль, господарські споруди та паркани. У будинках вибило вікна. Попри велику кількість ударів, загиблих та поранених немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові 5 та 6 вересня через ремонтні роботи частина Основ’янського та Слобідського районів залишиться без електропостачання на вихідних. Обмеження діятимуть з 8:30 до 19:00.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Однак найближчим часом суттєвих змін у режимі комендантської години в регіоні не очікується.