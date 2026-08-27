Дрон попал в торговый центр Харькова: есть пострадавшие

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В Харькове российский боевой дрон попал в торговый центр в Основянском районе. В результате атаки пострадали по меньшей мере три человека. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. На месте удара работают экстренные службы, специалисты устанавливают все последствия атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Попадание в ТЦ

Российские войска нанесли удар боевым дронам по Основянскому району Харькова. Беспилотник попал в торговый центр. Пока известно о трех пострадавших. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Информация о состоянии других уточняется.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Они помогают пострадавшим и устраняют последствия удара.

Последствия атаки

Сейчас специалисты выясняют, какие именно повреждения получил торговый центр. Также уточняется информация о возможных других пострадавших. Информация о последствиях российской атаки обновляется.