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Головна Харків Росія влучила в торговий центр у Харкові: є постраждалі

Росія влучила в торговий центр у Харкові: є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 12:37
Дрон влучив у торговельний центр Харкова: є постраждалі
Термінова новина

У Харкові російський бойовий дрон влучив у торговельний центр в Основ’янському районі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. Один із них перебуває у вкрай важкому стані. На місці удару працюють екстрені служби, фахівці встановлюють усі наслідки атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Влучання в ТЦ

Російські війська завдали удару бойовим дроном по Основ’янському району Харкова. Безпілотник влучив у торговельний центр. Наразі відомо про трьох постраждалих. Один із них перебуває у вкрай важкому стані. Інформація про стан інших уточнюється.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки удару.

Наслідки атаки

Наразі фахівці з’ясовують, яких саме пошкоджень зазнав торговельний центр. Також уточнюється інформація про можливих інших постраждалих. Інформація про наслідки російської атаки оновлюється.

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Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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