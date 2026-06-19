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Главная Харьков Россия ударила КАБами по Харькову: есть пострадавшие и повреждения домов

Россия ударила КАБами по Харькову: есть пострадавшие и повреждения домов

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 04:34
Последствия удара КАБ по Харькову в ночь на 19 июня 2026 года
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавской области

В ночь на пятницу, 19 июня, россияне атаковали Холодногорский район Харькова КАБами. Есть пострадавшие. Информацию о количестве и состоянии потерпевших на данный момент уточняют.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Харькова ночью 19 июня

По состоянию на 04:15 известно о 15 жилых домах и складском помещении, которые получили повреждения в результате атаки. Продолжается обследование территории, прилегающей к месту атаки.

ОБНОВЛЕНО В 05:26: В результате атаки пострадали как минимум шесть человек. Поврежденных домов — более 40.

Обстріл Холодногірського району Харкова вночі 19 червня 2026 року
Скриншот сообщений Игоря Терехова

ОБНОВЛЕНО В 05:56: По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадавших пятеро. Среди пострадавших — трое детей: две 11-летние девочки и 14-летний мальчик.

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Обстріл Холодногірського району Харкова вночі 19 червня 2026 року
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру сообщал, что 18 июня россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами и беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома, учебное заведение, автомобиль скорой помощи. В Грушевке Купянского района погиб 72-летний мужчина.

Также Новини.LIVE сообщал, что 17 июня в Харькове простились со спасателями и сотрудником Департамента чрезвычайных ситуаций городского совета Алексеем Дорожкиным. Все они стали жертвами повторного российского удара в ночь на 15 июня. Отдать последнюю дань уважения погибшим пришли их родные, друзья, сослуживцы, руководство ГСЧС, а также представители городских и областных властей.

обстрелы Новости Харькова война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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