Вечером 9 ноября 2026 года РФ обстреляла Холодногорский район Харькова

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHARKIV

Вечером в понедельник, 9 ноября, боевой российский дрон нанес удар по Холодногорскому району Харькова. Загорелся частный дом. Получили повреждения около десятка автомобилей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/ihor_terekhov

Последствия обстрела Харькова вечером 9 ноября

Пострадали шесть человек. В каком состоянии находятся потерпевшие — мэр города не уточнил. Место обстрела еще осматривают.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 9 ноября по Харькову ударил FPV-дрон. Среди пострадавших — двухлетний мальчик. Ребенок находится в реанимации.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Синегубова сообщал, что в течение суток 8 ноября от российских ударов пострадали 11 населенных пунктов Харьковской области. Известно о 14 пострадавших. Среди них есть двое детей.