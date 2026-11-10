Вечером 9 ноября 2026 года РФ обстреляла Холодногорский район Харькова

Россия ударила по дому и машинам в Харькове: есть пострадавшие
Вечером в понедельник, 9 ноября, боевой российский дрон нанес удар по Холодногорскому району Харькова. Загорелся частный дом. Получили повреждения около десятка автомобилей.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Харькова вечером 9 ноября
Пострадали шесть человек. В каком состоянии находятся потерпевшие — мэр города не уточнил. Место обстрела еще осматривают.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 9 ноября по Харькову ударил FPV-дрон. Среди пострадавших — двухлетний мальчик. Ребенок находится в реанимации.
Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Синегубова сообщал, что в течение суток 8 ноября от российских ударов пострадали 11 населенных пунктов Харьковской области. Известно о 14 пострадавших. Среди них есть двое детей.