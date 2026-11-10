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Головна Харків РФ вдарила по будинку та автівках у Харкові: постраждали люди

РФ вдарила по будинку та автівках у Харкові: постраждали люди

Ua
10 листопада 2026 02:01
Увечері 9 листопада 2026 року РФ обстріляла Холодногірський район Харкова
Термінова новина

Увечері в понеділок, 9 листопада, бойовий російський дрон завдав удару по Холодногірському району Харкова. Загорівся приватний будинок. Зазнали пошкоджень близько десятка автомобілів.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Харкова ввечері 9 листопада 

Постраждали шестеро людей. У якому стані перебувають потерпілі — мер міста не зазначив Місце обстрілу ще обстежують.

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Автор:
Марія Чекарьова

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