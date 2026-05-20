Россия ударила по Харьковщине десятками дронов: есть погибшая

Спасатели тушат пожар после попадания дрона. Фото: Харьковская областная военная администрация

За прошедшие сутки 19 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 21 населенный пункт области дронами различных типов. В результате ударов погибла женщина, еще шесть человек пострадали, среди них есть ребенок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Машина сгорела в результате попадания дрона. Фото: Харьковская областная военная администрация

Обстрелы Харькова

По данным Олега Синегубова, в самом Харькове российские беспилотники атаковали Новобаварский и Холодногорский районы. В результате одной из атак пострадала 16-летняя девушка. Вечером один из дронов попал по гражданскому объекту в Новобаварском районе. Загорелось складское здание Новой почты.

Во время работы спасателей россияне нанесли повторный удар по тому же месту. Взрывной волной повредило пожарную автоцистерну. Работники ГСЧС в этот момент находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

В общем, российские войска за сутки 19 мая трижды целенаправленно попали в депо №6 Новой почты в Харькове. Сотрудники не пострадали. Компания оценивает убытки и перестраивает логистические маршруты, чтобы украинцы получили свои посылки.

Обстрелы Харьковщины

В области самые тяжелые последствия зафиксировали в поселке Шевченково Купянского района. Около полудня российские ударные беспилотники атаковали жилой сектор. Из-за взрывов частично разрушен дом, а внутри вспыхнул пожар площадью 150 квадратных метров. Под завалами оказалась 75-летняя женщина. Спасти ее не удалось. Еще три женщины в возрасте 38, 53 и 57 лет получили острую реакцию на стресс.

Также из-за обстрелов пострадали 52-летняя женщина в селе Сподобовка Шевченковской громады, 48-летний мужчина в селе Светличное Золочевской громады.

В ГСЧС Харьковщины сообщили и об атаке FPV-дроном в поселке Золочев. Там российский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Машина загорелась. К счастью, люди не пострадали.

Машина, в которую попал дрон. Фото: Харьковская областная военная администрация

Подрывные работы на Харьковщине сегодня

Также сегодня, 20 мая, на территории Оскольской громады Изюмского района будут проводить подрывные работы по разминированию. Как сообщили в Центре координации противоминной деятельности, взрывные работы будут проходить с 12:00 до 13:00 вблизи села Бражковка. Жителей просят не приближаться к месту работ и следовать указаниям саперов.

Ранее 18 мая Новини.LIVE сообщали, что российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу в Харьковской области. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.

Кроме этого, Новини.LIVE писали, что 16 мая российские войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты попали в парковку возле одного из домов, где стояли автомобили. В результате пожара несколько транспортных средств сгорело.