Росія вдарила по Харківщині десятками дронів: є загибла

Рятувальники гасять пожежу після влучання дрона. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Протягом минулої доби 19 травня російські війська масовано атакували Харків та ще 21 населений пункт області дронами різних типів. Внаслідок ударів загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, серед них є дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Автувка згоріла унаслідок влучання дрона. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Обстріли Харкова

За даними Олега Синєгубова, у самому Харкові російські безпілотники атакували Новобаварський та Холодногірський райони. Унаслідок однієї із атак постраждала 16-річна дівчина. Увечері один із дронів влучив по цивільному об’єкту у Новобаварському районі. Загорілася складська будівля Нової пошти.

Під час роботи рятувальників росіяни завдали повторного удару по тому самому місцю. Вибуховою хвилею пошкодило пожежну автоцистерну. Працівники ДСНС у цей момент перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Загалом, російські війська за добу 19 травня тричі цілеспрямовано поцілили в депо №6 Нової пошти у Харкові. Співробітники не постраждали. Компанія оцінює збитки та перебудовує логістичні маршрути, аби українці отримали свої посилки.

Обстріли Харківщини

В області найважчі наслідки зафіксували у селищі Шевченкове Куп’янського району. Близько полудня російські ударні безпілотники атакували житловий сектор. Через вибухи частково зруйнувано будинок, а всередині спалахнула пожежа площею 150 квадратних метрів. Під завалами опинилася 75-річна жінка. Врятувати її не вдалося. Ще три жінки віком 38, 53 та 57 років отримали гостру реакцію на стрес.

Також через обстріли постраждали 52-річна жінка у селі Сподобівка Шевченківської громади, 48-річний чоловік у селі Світличне Золочівської громади.

У ДСНС Харківщини повідомили і про атаку FPV-дроном у селищі Золочів. Там російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Машина загорілася. На щастя, люди не постраждали.

Автівка, у яку влучив дрон. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Підривні роботи на Харківщині сьогодні

Також сьогодні, 20 травня, на території Оскільської громади Ізюмського району проводитимуть підривні роботи з розмінування. Як повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, вибухові роботи триватимуть із 12:00 до 13:00 поблизу села Бражківка. Мешканців просять не наближатися до місця робіт та дотримуватися вказівок саперів.

Раніше 18 травня Новини.LIVE повідомляли, що російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що 16 травня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти поцілили в парковку біля одного з будинків, де стояли автомобілі. Унаслідок пожежі декілька транспортних засобів згоріло.