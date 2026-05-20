Росія вдарила по Харківщині десятками дронів: є загибла
Протягом минулої доби 19 травня російські війська масовано атакували Харків та ще 21 населений пункт області дронами різних типів. Внаслідок ударів загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, серед них є дитина.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Обстріли Харкова
За даними Олега Синєгубова, у самому Харкові російські безпілотники атакували Новобаварський та Холодногірський райони. Унаслідок однієї із атак постраждала 16-річна дівчина. Увечері один із дронів влучив по цивільному об’єкту у Новобаварському районі. Загорілася складська будівля Нової пошти.
Під час роботи рятувальників росіяни завдали повторного удару по тому самому місцю. Вибуховою хвилею пошкодило пожежну автоцистерну. Працівники ДСНС у цей момент перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.
Загалом, російські війська за добу 19 травня тричі цілеспрямовано поцілили в депо №6 Нової пошти у Харкові. Співробітники не постраждали. Компанія оцінює збитки та перебудовує логістичні маршрути, аби українці отримали свої посилки.
Обстріли Харківщини
В області найважчі наслідки зафіксували у селищі Шевченкове Куп’янського району. Близько полудня російські ударні безпілотники атакували житловий сектор. Через вибухи частково зруйнувано будинок, а всередині спалахнула пожежа площею 150 квадратних метрів. Під завалами опинилася 75-річна жінка. Врятувати її не вдалося. Ще три жінки віком 38, 53 та 57 років отримали гостру реакцію на стрес.
Також через обстріли постраждали 52-річна жінка у селі Сподобівка Шевченківської громади, 48-річний чоловік у селі Світличне Золочівської громади.
У ДСНС Харківщини повідомили і про атаку FPV-дроном у селищі Золочів. Там російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Машина загорілася. На щастя, люди не постраждали.
Підривні роботи на Харківщині сьогодні
Також сьогодні, 20 травня, на території Оскільської громади Ізюмського району проводитимуть підривні роботи з розмінування. Як повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, вибухові роботи триватимуть із 12:00 до 13:00 поблизу села Бражківка. Мешканців просять не наближатися до місця робіт та дотримуватися вказівок саперів.
