Харьков

Россия ударила по Харькову и 19 селам: среди раненых есть подросток

Дата публикации 1 мая 2026 09:53
Россия ударила по Харькову и 19 селам: среди раненых есть подросток
Последствия ударов РФ по Харьковской области. Фото: Харьковская ОГА

Российская армия продолжает ежедневный террор Харьковщины, обстреливая гражданское население. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались город Харьков и еще 19 населенных пунктов области. В результате серии атак есть семеро раненых и значительные разрушения.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Харьковской ОГА.

Подробности об ударах России по Харьковщине за минувшие сутки

Для воздушной атаки оккупанты использовали одну управляемую авиабомбу и сразу 61 беспилотник. В основном это были дроны, тип которых специалисты еще устанавливают, их было 26. Кроме того, на регион летели 25 аппаратов "Молния", шесть дронов "Герань-2" и четыре FPV-камикадзе. Непосредственно в областном центре вражеские беспилотники целились по жилой застройке и улицам Холодногорского, Киевского, Салтовского и Слободского районов.

Из-за российской вооруженной агрессии травмировались семь человек. В Змиевской громаде, а именно в селе Тарановка, ранения получили 19-летний юноша и 14-летний парень. В Богодуховской громаде во время обстрела села Дегтяри пострадали двое мужчин в возрасте 46 и 72 года.

Еще троих пострадавших зафиксировали в самом Харькове. Там 36-летний мужчина получил ранения от прямого обстрела, а 64-летний горожанин подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Читайте также:

Кроме того, в Слободском районе Харькова 55-летнему мужчине понадобилась срочная помощь медиков из-за острой реакции на стресс после попадания дрона.

Россия разрушила гражданские объекты на Харьковщине

Массированные удары нанесли огромный ущерб инфраструктуре сразу в нескольких районах. В Харькове обломки повредили навес местной автозаправочной станции и пять легковых автомобилей. Больше всего досталось Богодуховскому району. В самом Богодухове россияне побили железнодорожную инфраструктуру, линии электропередач, многоквартирный и пять частных домов. Также там изуродованы школа, магазин, гаражи, админздание и два коммунальных предприятия.

В соседних селах разрушениям подверглись жилые дома, машины и хозяйственные постройки. В частности, в Братенице, Лютивке, Сенном и Рясном, где также разбито местное заведение питания. В селе Малижино под вражеский удар попал интернат, в Клиново-Новоселовке — административное здание, в Дегтярях повредили авто.

В других районах области ситуация остается не менее сложной. На Изюмщине в селе Оскол разбиты пять частных домов и надворные постройки. На территории Чугуевского района от огня пострадали Тарановка и Старый Салтов, где повреждены линии электропередач, складское помещение, гараж, автомобили и частное жилье. В Купянском районе разбиты три дома в селах Замостье, Шиповатое и городе Купянск, а в поселке Шевченково враг оставил людей без света.

На фронте не утихают тяжелые боевые действия. Всего за сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские военные семь раз шли на штурм украинских позиций вблизи Охримовки, Лимана, Старицы и Волчанска.

Еще пять вражеских атак наши защитники отбили на Купянском направлении вблизи Новоплатоновки, Куриловки и Кондрашовки. Из-за постоянной смертельной опасности продолжается эвакуация: транзитный пункт в городе Лозовая за минувшие сутки принял еще 227 спасенных людей. Всего с начала работы этого пункта там официально зарегистрировали 31 421 человека, который был вынужден покинуть свой дом.

Новини.LIVE ранее писали, что россияне активизировались на фронте. Они начали активное наступление к северу от Купянска и смогли частично продвинуться. Силы обороны Украины держат фронт.

Также 29 апреля российские войска ударили по АЗС в Харькове. Кроме того, под атакой оказалось еще несколько населенных пунктов.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
