Росія вдарила по Харкову та 19 селах: серед поранених є підліток

Наслідки ударів РФ по Харківщині.

Російська армія продовжує щоденний терор Харківщини, обстрілюючи цивільне населення. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися місто Харків та ще 19 населених пунктів області. Внаслідок серії атак є семеро поранених та значні руйнування.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звіт Харківської ОВА.

Подробиці про удари Росії по Харківщині за минулу добу

Для повітряної атаки окупанти використали одну керовану авіабомбу та одразу 61 безпілотник. Здебільшого це були дрони, тип яких фахівці ще встановлюють, їх було 26. Крім того, на регіон летіли 25 апаратів "Молнія", шість дронів "Герань-2" та чотири FPV-камікадзе. Безпосередньо в обласному центрі ворожі безпілотники цілили по житловій забудові та вулицях Холодногірського, Київського, Салтівського та Слобідського районів.

Через російську збройну агресію травмувалися семеро людей. У Зміївській громаді, а саме в селі Таранівка, поранення отримали 19-річний юнак та 14-річний хлопець. У Богодухівській громаді під час обстрілу села Дегтярі постраждали двоє чоловіків віком 46 та 72 роки.

Заголовок

Ще трьох потерпілих зафіксували у самому Харкові. Там 36-річний чоловік отримав поранення від прямого обстрілу, а 64-річний містянин підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Крім того, у Слобідському районі Харкова 55-річному чоловіку знадобилася термінова допомога медиків через гостру реакцію на стрес після влучання дрона.

Росія зруйнувала цивільні об'єкти на Харківщині

Масовані удари завдали величезної шкоди інфраструктурі одразу в кількох районах. У Харкові уламки пошкодили навіс місцевої автозаправної станції та п'ять легкових автомобілів. Найбільше дісталося Богодухівському району. У самому Богодухові росіяни побили залізничну інфраструктуру, лінії електропередач, багатоквартирний та п'ять приватних будинків. Також там понівечено школу, магазин, гаражі, адмінбудівлю і два комунальні підприємства.

У сусідніх селах руйнувань зазнали житлові будинки, машини та господарчі споруди. Зокрема, у Братениці, Лютівці, Сінному та Рясному, де також розбито місцевий заклад харчування. У селі Малижине під ворожий удар потрапив інтернат, у Клиново-Новоселівці — адміністративна будівля, у Дегтярях пошкодили авто.

В інших районах області ситуація залишається не менш складною. На Ізюмщині в селі Оскіл розбито п'ять приватних осель та надвірні споруди. На території Чугуївського району від вогню потерпали Таранівка та Старий Салтів, де пошкоджені лінії електропередач, складське приміщення, гараж, автомобілі та приватне житло. У Куп'янському районі потрощено три будинки в селах Заміст, Шипувате та місті Куп'янськ, а в селищі Шевченкове ворог залишив людей без світла.

На фронті не вщухають важкі бойові дії. Загалом протягом доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські військові сім разів йшли на штурм українських позицій поблизу Охрімівки, Лимана, Стариці та Вовчанська.

Ще п'ять ворожих атак наші захисники відбили на Куп'янському напрямку поблизу Новоплатонівки, Курилівки та Кіндрашівки. Через постійну смертельну небезпеку триває евакуація: транзитний пункт у місті Лозова за минулу добу прийняв ще 227 врятованих людей. Загалом від початку роботи цього пункту там офіційно зареєстрували 31 421 особу, яка була змушена покинути свій дім.

