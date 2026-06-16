Россия уничтожает Харьковскую область: за сутки ранены 23 человека

Сгоревший жилой дом. Фото: ГСЧС Харьковской области

За прошедшие сутки российская армия нанесла массированные удары с применением ракет, управляемых авиабомб и десятков беспилотников по Харькову и 11 населенным пунктам Харьковской области. По состоянию на утро вторника, 16 июня, известно, что в результате атак ранения и травмы получили 23 мирных жителя, среди которых четверо детей, а также значительные разрушения понесли гражданские объекты, жилые дома и городской зоопарк.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Россия осуществила серию атак по Харьковской области различными видами оружия

Под удары российских войск в течение суток попали шесть районов Харьковской области и сам областной центр, в частности его Шевченковский и Холодногорский районы. Для обстрелов региона армия РФ использовала две ракеты неизвестного типа, четыре управляемые авиабомбы, 11 ударных дронов «Герань-2», 8 беспилотников «Молния», три FPV-дрона и еще 18 беспилотных аппаратов, тип которых сейчас выясняют специалисты.

Спасатели выносят пострадавшую. Фото: ГСЧС Харьковской области

В результате этих атак ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, среди которых четверо детей. Больше всего пострадавших оказалось в селе Добренька Берестинского района, где получили травмы девочки 7 и 10 лет, 79-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 27, 43, 48, 65 и 73 лет. В Балаклее, что в Изюмском районе, ранены 4-летняя девочка, 13-летний мальчик, 32-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 31 до 75 лет.

Спасатель разбирает конструкции. Фото: ГСЧС Харьковской области

В поселке Шевченково Купянского района пострадали шесть женщин в возрасте 37, 44, 46, 47 и 51 года, а в поселке Старый Салтов у 70-летней женщины зафиксировали острую реакцию на стресс. Кроме того, врачи оказали помощь 31-летней женщине, которая была ранена в Харькове еще 14 мая, и 62-летнему мужчине, получившему травмы 26 мая в поселке Купянск-Вузловой.

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В Харькове под удар попал городской зоопарк, где погибли и получили ранения животные. В селе Добренька повреждено десять частных домов. На территории Богодуховского района, в селах Одноробовка и Клинова-Новоселовка, повреждения зафиксировали в общей сложности в десяти частных домах и 14 хозяйственных постройках.

Также в селе Ковали поврежден автомобиль, а жители Максимовки и Золочева остались без света из-за обрывов электросетей. В Балаклее повреждены многоэтажка, три частных дома и пять автомобилей, а в селе Цуповка Харьковского района был разрушен один частный дом.

Параллельно с этим вдоль линии фронта продолжаются ожесточенные бои — за сутки зафиксировано 228 боевых столкновений. НаЮжно-Слобожанском направлении украинские военные отразили пять попыток штурма в сторону населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Избицкое и Вильча. На Купянском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеские атаки, которые россияне пытались осуществить в направлении Купянска, Киндрашовки, Куриловки и Подолов.

Новини.LIVE сообщали, что Харьков продолжает жить под ежедневными вражескими обстрелами. Только за неделю с 8 по 14 июня город 54 раза оказывался под ударами российских снарядов. Разрушения зафиксировали почти во всех районах областного центра. Россияне повредили жилые многоэтажки, частные дома, офисы, кафе, стоматологическую клинику и церковь. Серьезно пострадал Харьковский художественный музей. В результате этих атак есть раненые среди гражданских, в том числе дети.

Параллельно российские войска уничтожают гражданские объекты в области. Так, утром 13 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково. Там бомбы повредили здание больницы и легковые автомобили скорой помощи.