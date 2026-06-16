Росія винищує Харківщину: за добу поранено 23 людини

Згорілий цивільний будинок. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби російська армія завдала масованих ударів із використанням ракет, керованих авіабомб та десятків безпілотників по Харкову та 11 населених пунктах Харківської області. Станом на ранок вівторка, 16 червня, відомо, що внаслідок атак поранення й травми отримали 23 мирні жителі, серед яких четверо дітей, а також зазнали значних руйнувань цивільні об'єкти, житлові будинки та міський зоопарк.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Росія здійснила серію атак по Харківщині різними видами зброї

Під удари російських військ протягом доби потрапили шість районів Харківської області та сам обласний центр, зокрема його Шевченківський і Холодногірський райони. Для обстрілів регіону армія РФ використала дві ракети невідомого типу, чотири керовані авіабомби, 11 ударних дронів "Герань-2", 8 безпілотників "Молнія", три fpv-дрони та ще 18 безпілотних апаратів, тип яких зараз з'ясовують фахівці.

Рятувальники виводять постражадалу. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок цих атак поранення різного ступеня важкості дістали 23 цивільні особи, серед яких четверо дітей. Найбільше постраждалих виявилося у селі Добренька Берестинського району, де травмувалися дівчатка 7 і 10 років, 79-річна жінка та п'ятеро чоловіків віком 27, 43, 48, 65 і 73 роки. У Балаклії, що в Ізюмському районі, поранені 4-річна дівчинка, 13-річний хлопчик, 32-річний чоловік та п'ятеро жінок у віці від 31 до 75 років.

Рятувальник розбирає конструкції. Фото: ДСНС Харківщини

У селищі Шевченкове Куп'янського району постраждали шість жінок віком 37, 44, 46, 47 та 51 рік, а в селищі Старий Салтів у 70-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес. Крім того, лікарі надали допомогу 31-річній жінці, яка була поранена у Харкові ще 14 травня, та 62-річному чоловіку, травмованому 26 травня в селищі Куп’янськ-Вузловий.

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У Харкові під удар потрапив міський зоопарк, де загинули та отримали поранення тварини. У селі Добренька пошкоджено десять приватних осель. На території Богодухівського району, у селах Одноробівка та Клинова-Новоселівка, пошкодження зафіксували загалом у десяти приватних будинках та 14 господарчих спорудах.

Також у селі Ковалі побило автомобіль, а мешканці Максимівки та Золочева залишилися без світла через обриви електромереж. В Балаклії пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та п'ять автівок, а в селі Цупівка Харківського району було зруйновано один приватний будинок.

Паралельно з цим уздовж лінії фронту тривають запеклі бої — зафіксовано 228 бойових зіткнень за добу. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять спроб штурму в бік населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Ізбицьке та Вільча. На Куп'янському напрямку Сили оборони стримали чотири ворожі атаки, які росіяни намагалися здійснити у напрямку Куп'янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

Новини.LIVE повідомляли, що Харків продовжує жити під щоденними ворожими обстрілами. Лише за тиждень з 8 по 14 червня місто 54 рази опинялося під ударами російських снарядів. Руйнування зафіксували майже в усіх районах обласного центру. Росіяни пошкодили житлові багатоповерхівки, приватні будинки, офіси, кафе, стоматологічну клініку та церкву. Серйозно постраждав Харківський художній музей. Унаслідок цих атак є поранені серед цивільних, зокрема діти.

Паралельно російське військо нищить цивільні об'єкти в області. Так, уранці 13 червня російські війська вдарили керованими авіабомбами по селищу Шевченкове. Там бомби пошкодили будівлю лікарні та легкові автомобілі швидкої допомоги.