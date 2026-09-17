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Главная Харьков Уничтожен вокзал в Берестине на Харьковщине: атаки РФ

Уничтожен вокзал в Берестине на Харьковщине: атаки РФ

Ua ru
17 сентября 2026 09:21
Удар по вокзалу Берестина: что известно о движении поездов
Вокзал в Берестене. Фото: Укрзализныця

Российские войска вновь нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. В результате ночного удара был поврежден один из важных объектов железной дороги. Пострадавших нет, движение поездов продолжается. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за сообщениями, изменениями в движении поездов и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Удар по вокзалу

Перед рассветом, 17 сентября, вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения зданию вокзала Берестин в Харьковской области. На момент атаки пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. Сейчас специалисты обследуют железнодорожную инфраструктуру. При этом поезда до Берестина не отменяются.

Правила для пассажиров

Во время воздушной тревоги пассажиры должны немедленно пройти в ближайшее укрытие или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры — более 200 метров.

Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не стоит ждать его на платформе. Необходимо оставаться в безопасном месте. Движение поезда возобновляется после устранения воздушной угрозы.

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Поезда в Харьков и из Харькова

По данным сервиса "Укрзализныци", по состоянию на 08:23 17 сентября отдельные поезда, следующие в Харьков или отправляющиеся из него, имеют задержки. В частности, поезд №7/8 Одесса — Харьков задерживается на семь часов, а №21/22 Львов — Харьков — на 2 часа 10 минут.

Среди поездов из Харькова задерживаются №45/46 Харьков — Ужгород, №63/64 Харьков — Перемышль, №15/16 Харьков — Черновцы и №113/114 Харьков — Ужгород. Задержка поезда №45/46, в частности, связана с длительной эвакуацией из-за угрозы БПЛА.

Актуальное время задержек может меняться. "Укрзализныця" отмечает, что во время тревог и эвакуаций задержки могут увеличиваться, поэтому пассажирам следует проверять статус своего рейса перед поездкой.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 15 сентября российские войска нанесли массированный удар КАБами по Изюму. По предварительным данным, в результате атаки поврежден многоквартирный дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте удара работают все экстренные службы.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге между Золочевом и Дергачами. В результате попадания ранение получил 62-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Укрзализныця Харьковская область обстрелы вокзалы Новости Харькова
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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