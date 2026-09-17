Удар по вокзалу Берестина: что известно о движении поездов

Вокзал в Берестене. Фото: Укрзализныця

Российские войска вновь нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. В результате ночного удара был поврежден один из важных объектов железной дороги. Пострадавших нет, движение поездов продолжается. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за сообщениями, изменениями в движении поездов и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Удар по вокзалу

Перед рассветом, 17 сентября, вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения зданию вокзала Берестин в Харьковской области. На момент атаки пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. Сейчас специалисты обследуют железнодорожную инфраструктуру. При этом поезда до Берестина не отменяются.

Правила для пассажиров

Во время воздушной тревоги пассажиры должны немедленно пройти в ближайшее укрытие или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры — более 200 метров.

Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не стоит ждать его на платформе. Необходимо оставаться в безопасном месте. Движение поезда возобновляется после устранения воздушной угрозы.

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Поезда в Харьков и из Харькова

По данным сервиса "Укрзализныци", по состоянию на 08:23 17 сентября отдельные поезда, следующие в Харьков или отправляющиеся из него, имеют задержки. В частности, поезд №7/8 Одесса — Харьков задерживается на семь часов, а №21/22 Львов — Харьков — на 2 часа 10 минут.

Среди поездов из Харькова задерживаются №45/46 Харьков — Ужгород, №63/64 Харьков — Перемышль, №15/16 Харьков — Черновцы и №113/114 Харьков — Ужгород. Задержка поезда №45/46, в частности, связана с длительной эвакуацией из-за угрозы БПЛА.

Актуальное время задержек может меняться. "Укрзализныця" отмечает, что во время тревог и эвакуаций задержки могут увеличиваться, поэтому пассажирам следует проверять статус своего рейса перед поездкой.

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