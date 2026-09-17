Удар по вокзалу Берестина: що відомо про рух поїздів

Вокзал в Берестені. Фото: Укрзалізниця

Російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині. Унаслідок нічного удару пошкоджено один із важливих об’єктів залізниці. Люди не постраждали, а рух поїздів продовжується. Пасажирів закликають уважно стежити за повідомленнями, змінами в русі поїздів та дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Реклама

Удар по вокзалу

Перед світанком, 17 вересня, ворожий БпЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин на Харківщині. На момент атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру. Водночас поїзди до Берестина не скасовують.

Правила для пасажирів

Під час повітряної тривоги пасажири мають негайно пройти до найближчого укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури — понад 200 метрів.

Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не варто чекати його на платформі. Необхідно залишатися у безпечному місці. Рух поїзда відновлюють після завершення повітряної загрози.

Читайте також:

Потяги до та з Харкова

За даними сервісу Укрзалізниці, станом на 08:23 17 вересня окремі поїзди, що прямують до Харкова або вирушають із нього, мають затримки. Зокрема, поїзд №7/8 Одеса — Харків затримується на сім годин, а №21/22 Львів — Харків — на 2 години 10 хвилин.

Серед поїздів із Харкова затримуються №45/46 Харків — Ужгород, №63/64 Харків — Перемишль, №15/16 Харків — Чернівці та №113/114 Харків — Ужгород. Затримка поїзда №45/46, зокрема, пов’язана з тривалою евакуацією через загрозу БПЛА.

Актуальний час затримок може змінюватися. Укрзалізниця зазначає, що під час тривог та евакуацій затримки можуть зростати, тому пасажирам варто перевіряти статус свого рейсу перед поїздкою.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 15 вересня, російські війська завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що зранку російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на дорозі між Золочевом і Дергачами. Внаслідок влучання поранення отримав 62-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.