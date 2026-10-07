Удары по Харьковской области: статистика атак РФ в 2026 году

Последствия удара со стороны РФ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские войска заметно усилили удары по Харьковской области. С начала октября в результате обстрелов погибли 20 человек, ещё 183 получили ранения. Полиция фиксирует рост использования ракет, кассетных боеприпасов и FPV-дронов. Особенно участились атаки беспилотниками на оптоволоконные линии связи, которые враг использует и против мирных жителей в Харькове.

Об этом в эфире Суспильне Студия рассказал начальник полиции Харьковской области Петр Токар, передает Новини.LIVE.

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Усиление обстрелов

Интенсивность российских ударов по Харьковской области выросла на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

"Мы видим, что в целом обстрелы увеличились на 47,8% по сравнению с предыдущим годом. Если сравнить с периодом прошлого года, то враг увеличил интенсивность использования ракетного вооружения в 4,5 раза", — сказал Токар.

По его словам, применение управляемых авиационных бомб выросло на 45%. В то же время количество ударов FPV-дронами по оптоволокну увеличилось на 119%.

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Охота на мирных жителей

Россияне стали реже использовать «Герань-2» по сравнению с 2025 годом. Такие дроны сейчас фиксируются преимущественно в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого столкновения. В то же время FPV-дроны враг применяет и на прифронтовых территориях, и непосредственно в Харькове.

"Мы сейчас наблюдаем и фиксируем случаи, когда враг в северной части города с помощью FPV-дронов на оптоволокне пытается поразить как гражданские транспортные средства, так и людей. И устраивает некое подобие сафари", — рассказал начальник полиции Харьковской области.

Токарь также отметил, что в области фиксируются удары "Бандеролями". Реактивные дроны пока что в основном используются для атак на другие города Украины.

Число жертв

С начала октября в результате российских ударов в Харьковской области погибли 20 человек, ещё 183 человека получили ранения. Среди пострадавших — девять детей. С начала 2026 года из-за российских обстрелов в области погибли 459 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Травмы получили 2930 человек, в том числе 230 детей.

"Враг не выбирает для себя военные объекты, он бьет наугад и максимально усложняет условия жизни мирного населения", — сказал Петр Токар.

Изменение системы защиты от атак

Отметим, что в Харьковской области для бизнеса внедряют более точную систему оповещения об угрозе атаки. Она позволяет предупреждать конкретное предприятие, если беспилотник движется именно в его направлении, а не объявлять тревогу для всего города. Первыми систему протестировали на АЗС, теперь её планируют распространить на другие предприятия и коммунальные объекты.

Из-за скорости реактивных "Шахедов" на реагирование может оставаться всего несколько секунд. Поэтому возле АЗС и других объектов также планируют увеличить количество модульных укрытий, чтобы работники и посетители могли быстро перейти в безопасное место.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать Харьковскую область, нанося удары по населенным пунктам и важным объектам. После утренней атаки проблемы с электроснабжением возникли в Изюме и части Лозовской общины.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.