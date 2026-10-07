Удари по Харківщині: статистика атак РФ у 2026 році

Наслідки удару РФ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські війська помітно посилили удари по Харківщині. Від початку жовтня через обстріли загинули 20 людей, ще 183 отримали поранення. Поліція фіксує зростання застосування ракет, КАБів та FPV-дронів. Особливо побільшало атак безпілотниками на оптоволокні, які ворог використовує і проти цивільних у Харкові.

Про це в ефірі Суспільне Студія розповів начальник поліції Харківщини Петро Токар, передає Новини.LIVE.

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Збільшення обстрілів

Інтенсивність російських ударів по Харківщині зросла на 47,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

"Ми бачимо, що в цілому обстріли збільшились на 47,8% порівняно з попереднім роком. Якщо порівняти з періодом минулого року, то ворог збільшив інтенсивність використання ракетного озброєння в 4,5 раза", — сказав Токар.

За його словами, використання керованих авіаційних бомб зросло на 45%. Водночас кількість ударів FPV-дронами на оптоволокні збільшилася на 119%.

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Полювання на цивільних

Росіяни почали менше використовувати "Герань-2" порівняно з 2025 роком. Такі дрони нині фіксують переважно в населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Водночас FPV-дрони ворог застосовує і на прифронтових територіях, і безпосередньо в Харкові.

"Ми бачимо зараз випадки і фіксуємо ці випадки, коли ворог в північній частині міста за допомогою FPV-дронів на оптоволокні намагається вразити як цивільні транспортні засоби, так і людей. І влаштовує таке собі очевидне сафарі", — розповів начальник поліції Харківщини.

Токар також зазначив, що в області фіксують удари "Бандеролями". Реактивні дрони поки що більше використовують для атак на інші міста України.

Кількість жертв

Від початку жовтня внаслідок російських ударів на Харківщині загинули 20 людей, ще 183 людини отримали поранення. Серед постраждалих — дев'ятеро дітей. Від початку 2026 року через російські обстріли в області загинули 459 людей, серед них 11 неповнолітніх. Травми отримали 2930 людей, зокрема 230 дітей.

"Ворог не обирає для себе військові об'єкти, він б'є навмання і максимально створює неможливі умови для проживання мирного населення", — сказав Петро Токар.

Зміна захисту від атак

Зазначимо, на Харківщині для бізнесу запроваджують точнішу систему оповіщення про загрозу атаки. Вона дає змогу попереджати конкретне підприємство, якщо безпілотник рухається саме в його напрямку, а не оголошувати тривогу для всього міста. Першими систему протестували на АЗС, тепер її планують поширити на інші підприємства та комунальні об’єкти.

Через швидкість реактивних "Шахедів" часу на реагування може залишатися лише кілька секунд. Тому біля АЗС та інших об’єктів також планують збільшувати кількість модульних укриттів, щоб працівники й відвідувачі могли швидко перейти у безпечне місце.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати Харківщину, завдаючи ударів по населених пунктах і важливих об’єктах. Після ранкової атаки проблеми з електропостачанням виникли в Ізюмі та частині Лозівської громади.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.