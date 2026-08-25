Ситуация на фронте: в Харьковской области Россия усилила давление

Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий, а на отдельных участках российские войска усиливают давление. Наиболее активные бои продолжаются на востоке. Оккупанты также пытаются расширить зону контроля и найти новые пути для продвижения. В то же время их успехи остаются ограниченными. Украинские военные продолжают сдерживать наступление.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ситуация на фронте

На линии боевого столкновения сохраняется высокая активность российских войск. Наибольшее давление наблюдается на юге зоны ответственности, в частности на Лиманском и Славянском направлениях. Также противник активизировался в районе Купянска.

"Сохраняется общая высокая интенсивность, особенно на юге нашей зоны ответственности. Это Лиманское направление и недавно добавленная к нам активная часть Славянского направления. Там сохраняется действительно высокая активность противника", — отметил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, активность российских войск также фиксируется на Купянском направлении. На других участках противник ищет возможности для закрепления и дальнейшего давления на юг.

Читайте также:

Давление в районе Купянска

На Купянском участке российские войска в последнее время вновь усилили активность. Основные попытки противника связаны с продвижением через восточный берег реки Оскол в направлении Купянского узла.

"Снова возросла агрессивность, снова возросла активность, но у нас это происходит синусоидально. Там давление то падает на Южно-Слобожанском направлении, то растет на Купянском, но это сезон таких колебаний", — рассказал Трегубов.

Он пояснил, что российские военные уже длительное время пытаются прорваться через украинские позиции в направлении Купянска. Время от времени они также активизируются на севере города и на западном берегу Оскола, где пытаются проникнуть непосредственно в город.

По словам спикера, на западном берегу ситуация несколько проще, тогда как на восточном остается более сложной. Это связано с тем, что российские войска наступают сразу с нескольких направлений.

Что происходит возле Голубовки

Отдельно речь идет о районе Голубовки к северу от Купянска. Российские войска пытаются расширить свое присутствие в сторону Радьковки, однако значительного успеха там не имеют.

"Это Голубовка. Они пытаются продвинуться к Радьковке, но без особых успехов. Там фактически уничтожен населенный пункт, но есть лесополоса. Они идут вдоль реки, затем снова через лесополосы заходят в северные районы города", — отметил Трегубов.

Российские военные пытаются использовать лесополосы для скрытого передвижения. В то же время украинские силы уничтожают противника на этом маршруте. Россияне продолжают попытки расширить территорию, чтобы получить контроль над Радьковкой и иметь более широкий путь для передвижения.

Цели на юге

На южно-слобожанском направлении противник продолжает действовать вблизи Волчанска. Отдельные очаги активности также фиксируются дальше на восток. По словам спикера, эти действия являются частью более широкой попытки создать зону контроля на севере Харьковской области.

"Задача состоит в создании зоны контроля в приграничном регионе Украины. Надеялись на 20 километров, на самом деле даже в первом рывке, где они добились некоторого успеха непосредственно возле Волчанска, получилось где-то до 35 километров", — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что российские войска пытаются создавать такую зону на разных направлениях. Речь идет, в частности, о Сумской области, южно-слобожанском направлении и районе Великого Бурлука.

"Но, опять же, успехи невысоки. В районе Великого Бурлука их даже немного оттеснили, отбросили. На Сумском всё закончилось где-то в трёх километрах. А вот на южно-слобожанском был предварительный первый успех, когда они наступали непосредственно на Волчанск", — сказал Трегубов.

По его словам, российские войска не смогли развить наступление после захвата части территории у Волчанска. Теперь они пытаются создать зону влияния севернее и восточнее города, в частности в районе Волчанских Хуторов и направления Белого Колодца.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска пытаются одновременно действовать на нескольких участках у границы Харьковской и Сумской областей. Интенсивность атак на отдельных направлениях не слишком высока, но количество таких участков растет. В то же время прямого наступления на Харьков пока не наблюдается. Россияне пытаются расширить так называемую буферную зону вдоль границы.

Также Новини.LIVE писали, что российское Минобороны заявило о якобы захвате населенного пункта в Харьковской области. Российские пропагандистские ресурсы сразу же начали распространять эту информацию. Однако есть важная деталь: село Щербаковка было ликвидировано ещё в 1997 году. То есть российские военные заявили о взятии населённого пункта, которого уже почти 30 лет не существует.