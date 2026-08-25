Ситуація на фронті: на Харківщині РФ посилила тиск

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На фронті зберігається висока інтенсивність боїв, а на окремих ділянках російські війська посилюють тиск. Найактивніші бої тривають на сході. Окупанти також намагаються розширити зону контролю та знайти нові шляхи для просування. Водночас їхні успіхи залишаються обмеженими. Українські військові продовжують стримувати наступ.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

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Ситуація на фронті

На лінії бойового зіткнення зберігається висока активність російських військ. Найбільший тиск спостерігається на півдні зони відповідальності, зокрема на Лиманському та Слов’янському напрямках. Також противник активізувався біля Куп’янська.

"Зберігається загальна висока інтенсивність, особливо на півдні нашої зони відповідальності. Це Лиманський напрямок і нещодавно додана нам активна частина Слов’янського напрямку. Там зберігається справді висока активність противника", — зазначив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, активність російських військ також фіксують на Куп’янському напрямку. На інших ділянках противник шукає можливості для закріплення та подальшого тиску на південь.

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Тиск біля Куп’янська

На Куп’янській ділянці російські війська останнім часом знову посилили активність. Основні спроби противника пов’язані з просуванням через східний берег річки Оскіл у напрямку Куп’янського вузла.

"Знову зросла агресивність, знову зросла активність, але це у нас відбувається синусоїдно. Там тиск буває падає на Південно-Слобожанському, зростає на Куп’янському, але це сезон такої флуктуації", — розповів Трегубов.

Він пояснив, що російські військові вже тривалий час намагаються прорватися через українські позиції в напрямку Куп’янська. Час від часу вони також активізуються на півночі міста та на західному березі Осколу, де намагаються проникати безпосередньо до міста.

За словами речника, на західному березі ситуація дещо простіша, тоді як на східному залишається складнішою. Це пов’язано з тим, що російські війська перебувають одразу з кількох напрямків.

Що відбувається біля Голубівки

Окремо йдеться про район Голубівки на північ від Куп’янська. Російські війська намагаються розширити свою присутність у бік Радьківки, однак значного успіху там не мають.

"Це Голубівка. Вони намагаються розширити до Радьківки, але без особливих успіхів. Там фактично знищений населений пункт, але існує лісосмуга. Вони вздовж річки, потім знову ж через лісосмуги заходять у північні райони міста", — зауважив Трегубов.

Російські військові намагаються використовувати лісосмуги для прихованого пересування. Водночас українські сили знищують противника на цьому маршруті. Росіяни продовжують спроби розширити територію, щоб отримати контроль над Радьківкою та мати ширший шлях для пересування.

Цілі на півдні

На південно-слобожанському напрямку противник продовжує діяти поблизу Вовчанська. Окремі осередки активності також фіксують далі на схід. За словами речника, ці дії є частиною ширшої спроби створити зону контролю на півночі Харківщини.

"Завданням є створення зони контролю у прикордонному регіоні України. Сподівалися до 20 кілометрів, насправді навіть на першому ривку, де вони мали якийсь успіх безпосередньо біля Вовчанська, це десь до 35 кілометрів вийшло", — пояснив речник.

Він додав, що російські війська намагаються створювати таку зону на різних напрямках. Йдеться, зокрема, про Сумщину, південно-слобожанський напрямок та район Великого Бурлука.

"Але, знов-таки, успіхи не високі. На Великобурлуцькому їх навіть трішки відсовували, відкидали. На Сумському все завершилось десь у трьох кілометрах. А ось на південно-слобожанському був попередній перший успіх, коли вони наступали безпосередньо на Вовчанськ", — сказав Трегубов.

За його словами, російські війська не змогли розвинути наступ після захоплення частини території біля Вовчанська. Тепер вони намагаються створити зону впливу північніше та східніше міста, зокрема в районі Вовчанських Хуторів і напрямку Білого Колодязя.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська намагаються одночасно діяти на кількох ділянках біля кордону Харківської та Сумської областей. Інтенсивність атак на окремих напрямках не надто висока, але кількість таких ділянок зростає. Водночас прямого наступу на Харків наразі не спостерігається. Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону вздовж кордону.

Також Новини.LIVE писали, що Російське міноборони заявило про нібито захоплення населеного пункту на Харківщині. Російські пропагандистські ресурси одразу почали поширювати цю інформацію. Однак є важлива деталь: село Щербаківка було ліквідоване ще у 1997 році. Тобто російські військові заявили про взяття населеного пункту, якого вже майже 30 років не існує.