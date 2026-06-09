Россия устроила Харьковщине дроновый террор: есть жертвы и разрушения

Последствия дроновой атаки россиян на Харьковщину. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 9 июня Харьковщина страдала от очередной массированной атаки российских оккупантов, которые применили ракеты и ударные беспилотники против гражданского населения. По сообщениям спасательных служб, вражеские удары по Харькову и Чугуеву унесли жизни трех человек, а количество раненых, среди которых есть маленькие дети, достигло 18 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковщины, передает Новини.LIVE.

Россия била по Харьковской области дронами и ракетами

Российская армия не прекращает совершать жестокие атаки на мирные города Харьковщины. В течение суток враг нанес мощный комбинированный удар по региону. Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, жилые массивы и социальная инфраструктура.

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковщины

В самом Харькове попадания вражеских дронов-камикадзе вызвали серьезные разрушения и пожары в разных районах города. Спасатели ликвидировали возгорания в зданиях местного кафе, на территории коммунального предприятия, а также тушили охваченные огнем легковые автомобили.

Разрушения дома от атак. Фото: ГСЧС Харьковщины

Взрывными волнами и обломками повреждены многоэтажки, частные дома, административные и производственные сооружения. Кроме того, значительные разрушения получили местный бизнес-центр и здание храма. По предварительной информации, в Харькове травмы и ранения различной степени тяжести получили 15 граждан, среди которых есть двое детей.

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Под атакой оказался и Чугуев, на который россияне навели ракеты. В результате попаданий вспыхнули гаражные кооперативы, транспортные средства и сухая трава на открытой местности. Серьезно повреждены жилые дома вокруг.

Этот обстрел унес жизни трех местных жителей. На месте погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Новини.LIVE писали ранее, что в ночь на 9 июня российские войска атаковали Харьков с помощью БПЛА. Были взрывы в Шевченковском и Холодногорском районах. Местные власти подтвердили информацию о минимум одном пострадавшем в результате этих прилетов

Тем временем россияне развернули кампанию по разрушению прифронтовой логистики между Харьковом и Сумами. Удары по пограничной зоне в районе Богодухова должны изолировать два региональных центра и парализовать движение техники и гуманитарных грузов. Украинские защитники срочно ищут и внедряют решения для надежной защиты.