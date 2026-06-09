Росія влаштувала Харківщині дроновий терор: є жертви та руйнування

Наслідки дронової атаки росіян на Харківщину. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 9 червня Харківщина потерпала від чергової масованої атаки російських окупантів, які застосували ракети та ударні безпілотники проти цивільного населення. За повідомленнями рятувальних служб, ворожі удари по Харкову та Чугуєву забрали життя трьох людей, а кількість поранених, серед яких є маленькі діти, досягла 18 осіб.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини, передає Новини.LIVE.

Росія била по Харківській області дронами та ракетами

Російська армія не припиняє здійснювати жорстокі атаки на мирні міста Харківщини. Протягом доби ворог завдав потужного комбінованого удару по регіону. Під ударом опинилися виключно цивільні об'єкти, житлові масиви та соціальна інфраструктура.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківщини

У самому Харкові влучання ворожих дронів-камікадзе спричинили серйозні руйнування та пожежі у різних районах міста. Рятувальники ліквідовували загоряння в будівлях місцевого кафе, на території комунального підприємства, а також гасили охоплені вогнем легкові автомобілі.

Руйнування будинку від атак. Фото: ДСНС Харківщини

Вибуховими хвилями та уламками пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні й виробничі споруди. Крім того, значних руйнувань зазнали місцевий бізнес-центр та будівля храму. За попередньою інформацією, у Харкові травми та поранення різного ступеня важкості отримали 15 громадян, серед яких є двоє дітей.

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Під атакою опинився і Чугуїв, на який росіяни навели ракети. Внаслідок влучань спалахнули гаражні кооперативи, транспортні засоби та суха трава на відкритій місцевості. Серйозно пошкоджені житлові будинки навколо.

Цей обстріл забрав життя трьох місцевих мешканців. На місці загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей отримали поранення різного ступеня важкості та були госпіталізовані.

Новини.LIVE писали раніше, що у ніч на 9 червня російські війська атакували Харків за допомогою БпЛА. Були вибухи в Шевченківському та Холодногірському районах. Місцева влада підтвердила інформацію про мінімум одного постраждалого внаслідок цих прильотів

Тим часом росіяни розгорнули кампанію з руйнування прифронтової логістики між Харковом та Сумами. Удари по прикордонній зоні в районі Богодухова мають ізолювати два регіональні центри та паралізувати рух техніки та гуманітарних вантажів. Українські захисники терміново шукають та впроваджують рішення для надійного захисту.