Россия вновь бьет по АЗС Харьковщины: уже разрушено 74 заправки

Нападение на АЗС. Фото: ГСЧС

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили или разрушили 74 автозаправочные станции на территории Харьковской области. Часть из них была уничтожена еще в 2022 году во время оккупации и боевых действий, однако в последнее время российская армия вновь начала систематически наносить удары по топливной инфраструктуре региона.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Повреждено 74 АЗС

В ходе беседы с журналисткой глава Харьковской ОГА уточнил, что эта цифра охватывает весь период полномасштабной войны, а не только последние атаки. По его словам, в статистику входят как полностью разрушенные, так и поврежденные автозаправочные комплексы.

"Да, это правда. У нас на данный момент по области и в городе Харькове разрушено 74 АЗС. Но это по всей области. Часть из них была разрушена еще в 2022 году во время оккупации, деоккупации и всего прочего. Это общее количество", — сказал Олег Синегубов.

Глава ОГА также подчеркнул, что речь идет обо всех случаях повреждения автозаправочных станций, зафиксированных с начала полномасштабного вторжения.

"Смотрите, это с 2022 года", — уточнил он.

Россия усилила удары по АЗС

В начале июля 2026 года российские войска значительно активизировали атаки именно на автозаправочные станции Харькова и области. Уже 2 июля под удар попала АЗС в Киевском районе Харькова. В результате атаки возник пожар, пострадали мирные жители, среди них — ребенок.

Также Новини.LIVE сообщали, что 4 июля россияне атаковали АЗС в Харькове, повредив при этом железнодорожную инфраструктуру, грузовые автомобили и другие гражданские объекты. Уже на следующий день, 5 июля, беспилотник, предположительно типа «Италмас», поразил территорию автозаправочного комплекса в Киевском районе Харькова. Также в этот день под ударом оказалась автомойка, расположенная на территории АЗС, а двое мужчин перенесли острую стрессовую реакцию.

Кроме того, 7 июля FPV-дрон атаковал автозаправочную станцию в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания загорелась топливораздаточная колонка. Пострадала работница АЗС.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром в субботу, 11 июля, атаковали Харьков ударным беспилотником. Под удар попало гражданское предприятие в Немишлянском районе города. В результате атаки пострадали семь человек.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки российские войска атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию.