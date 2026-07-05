У Харкові працівники АЗС не почули дрон через шум холодильника

Пожежа на АЗС. Фото: Нацполіція

У Харкові після російського удару 4 липня частково зруйнована автозаправна станція в Індустріальному районі. Через шум холодильного обладнання працівники не почули наближення безпілотника й дізналися про атаку лише в момент удару.



Про це журналістці Новини.LIVE Анні Шоферовій, розповіла працівниця АЗС.

Удар по АЗС

За словами жінки, після вибуху працівники одразу вибігли та сховалися в мобільному укритті. Його на заправці установили на випадок атаки.

"Почули тільки удар, одразу вискочили й сховалися в укритті. Нам його поставили саме на такі випадки", — розповіла працівниця АЗС.

Вона додала, що після атаки на піску горів невеликий уламок. Коли працівники вийшли з укриття, вогню вже не було.

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"Якийсь шматочок горів на піску, але коли ми бігли в укриття. А коли вийшли — вже нічого не було. Пошкодило дах навісу", — сказала жінка.

Зазначимо, що за даними ДСНС, унаслідок влучання ударного безпілотника на території АЗС сталася пожежа. Загорілися шість вантажних автомобілів і чотири причепи. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятувати 10 одиниць техніки та сім напівпричепів.

Росіяни вдарили по дорозі біля станції метро

Уже вранці 5 липня росіяни безпілотником, попередньо типу "Італмас", атакували Київський район Харкова. За даними прокуратури, влучання зафіксували в дорожнє покриття неподалік станції метрополітену. Внаслідок цього удару постраждали п'ятеро людей, серед них 18-річна дівчина.

Рятувальники несіть жінку до швидкої. Фото: ДСНС

Постраждала жінка. Фото: ДСНС

Рятувальники, медики та поліцейські надали допомогу постраждалим. Також на місці працювали психологи ДСНС.

Рятувальники на місці влучання надають допомогу. Фото: ДСНС

Постраждалу жінку ушпиталили. Фото: ДСНС

Обстріли Харківщини: що відомо

Раніше Новини.LIVE писали, в Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати автозаправні станції у Харкові. Лише за останні два-три тижні в місті пошкоджено вже понад шість АЗС, однак попри це дефіциту пального наразі немає.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 22 населених пунктах області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення та травми, серед постраждалих — 10-місячна дитина.