В Харькове РФ повредила шесть АЗС: будет ли дефицит топлива

Пожар на АЗС. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Российские войска продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Харькове. Только за последние две-три недели в городе были повреждены уже шесть АЗС, однако, несмотря на это, дефицита топлива пока нет.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удары по АЗС в Харькове

По словам главы области, пока причин для паники нет. У властей уже есть отработанный алгоритм действий, который позволяет обеспечивать топливом как экстренные службы, так и гражданское население.

"В последнее время у нас пострадали шесть АЗС. Это за две-три недели. Это Харьков. Дефицита топлива у нас нет. И я прошу вас, чтобы мы достаточно осторожно подходили к освещению этой темы. Дефицита топлива нет. Мы действуем по примеру 2022 года. У нас есть четкий алгоритм действий в таких ситуациях", — сказал Синегубов.

Защита АЗС

В то же время в областной военной администрации отмечают, что удары по заправкам не являются случайными. Российские войска систематически выбирают такие объекты в качестве одной из своих целей, поэтому сейчас власти совместно с владельцами сетей ищут способы дополнительной защиты инфраструктуры.

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"Мы четко понимаем, что враг выбрал для себя АЗС в качестве цели. Он демонстрирует это и в Запорожской, и в Днепропетровской областях, и в других регионах. Далее будем смотреть, как противодействовать, как закрывать эти объекты. Если в отношении FPV-дронов у нас есть определенный опыт, то нужно понимать, чем именно они будут наносить удары", — отметил глава ОВА.

Синегубов добавил, что антидроновые сетки могут защитить лишь от отдельных типов беспилотников. В то же время они неэффективны против ударных дронов типа "Шахед" или "Гербера", поэтому главным направлением должно стать усиление средств активного противодействия.

"Если по FPV у нас есть опыт — мы закрывали объекты антидроновыми сетками. Но, конечно, это не спасает от "Шахедов" или "Гербер". Поэтому нужно наращивать средства активного поражения таких дронов. Что касается FPV, будем дальше обсуждать с владельцами АЗС, чтобы обезопасить их хотя бы от таких атак", — подытожил он.

Удары дронами по АЗС Харькова

Ранее Новини.LIVE писали, что в конце апреля и в начале мая российские войска начали массированные удары по автозаправочным станциям в Харькове. С 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова, часть заправок атаковали повторно. Для нанесения ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были нацелены именно на топливную инфраструктуру.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 июня российские беспилотники атаковали сразу две автозаправочные станции. На одной из них здание было полностью разрушено, возник пожар площадью 400 кв. м, повреждено десять единиц техники. На другой АЗС удар повредил операторскую, но возгорания удалось избежать.