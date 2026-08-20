Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россиянам сорвали операцию на Харьковщине: ВСУ продвинулись вглубь

Россиянам сорвали операцию на Харьковщине: ВСУ продвинулись вглубь

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 18:22
ВСУ продвинулись на Харьковщине в районе Белого Колодца — ISW
Военные проводят разведку. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвигаются на севере Харьковской области в районе Белого Колодца. В то же время на Волчанском направлении Силы обороны сорвали попытку российских военных провести показательную операцию по установке флага. На Купянском направлении ситуация сложнее.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 19 августа, передает Новини.LIVE.

Наступление ВСУ у Белого Колодца

По оценке ISW, украинские войска недавно продвинулись к северу от Белого Колодца. Населенный пункт расположен на северо-востоке Харьковской области, недалеко от Волчанского направления.

В то же время российские войска 18 и 19 августа проводили ограниченные наступательные действия на Великобурлуцком направлении. Однако аналитики не зафиксировали территориальных завоеваний РФ на этом участке.

Россияне пытались установить флаг

Отдельно в ISW обратили внимание на события на Волчанском направлении. Российские военные пытались провести операцию с демонстративным установлением своего флага, однако Силы обороны сорвали ее.

Читайте также:

Что происходит под Купянском

Иная ситуация складывается на Купянском направлении. По оценке аналитиков ISW, российские войска недавно смогли продвинуться в районе Кившаровки, расположенной южнее Купянска.

Источник, связанный с Западной группой войск РФ, 19 августа заявил о захвате российскими штурмовыми подразделениями восточной части Кившаровки. Аналитики считают, что эти данные согласуются с предыдущей информацией о закреплении россиян на северо-восточной окраине населенного пункта.

В то же время сообщения российских источников об успехах на Боровском направлении ISW не подтверждает. По данным аналитиков, 19 августа там продолжались российские атаки и украинские контратаки, однако доказательств нового продвижения войск РФ не зафиксировано.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области задержали 33-летнего переселенца, которого подозревают в государственной измене. Известно, что в Изюме мужчина регистрировал терминалы Starlink по поручению представителя РФ. По крайней мере один из них попал к российским военным, где его использовали для связи и управления ударными дронами.

Также Новини.LIVE сообщали, что пятеро мирных жителей Изюма Харьковской области, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения в результате удара российских войск по городу. В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы, которые устраняют последствия обстрела и оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

ВСУ Харьковская область Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации