ВСУ продвинулись на Харьковщине в районе Белого Колодца — ISW

Военные проводят разведку. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвигаются на севере Харьковской области в районе Белого Колодца. В то же время на Волчанском направлении Силы обороны сорвали попытку российских военных провести показательную операцию по установке флага. На Купянском направлении ситуация сложнее.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 19 августа, передает Новини.LIVE.

Наступление ВСУ у Белого Колодца

По оценке ISW, украинские войска недавно продвинулись к северу от Белого Колодца. Населенный пункт расположен на северо-востоке Харьковской области, недалеко от Волчанского направления.

В то же время российские войска 18 и 19 августа проводили ограниченные наступательные действия на Великобурлуцком направлении. Однако аналитики не зафиксировали территориальных завоеваний РФ на этом участке.

Россияне пытались установить флаг

Отдельно в ISW обратили внимание на события на Волчанском направлении. Российские военные пытались провести операцию с демонстративным установлением своего флага, однако Силы обороны сорвали ее.

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Что происходит под Купянском

Иная ситуация складывается на Купянском направлении. По оценке аналитиков ISW, российские войска недавно смогли продвинуться в районе Кившаровки, расположенной южнее Купянска.

Источник, связанный с Западной группой войск РФ, 19 августа заявил о захвате российскими штурмовыми подразделениями восточной части Кившаровки. Аналитики считают, что эти данные согласуются с предыдущей информацией о закреплении россиян на северо-восточной окраине населенного пункта.

В то же время сообщения российских источников об успехах на Боровском направлении ISW не подтверждает. По данным аналитиков, 19 августа там продолжались российские атаки и украинские контратаки, однако доказательств нового продвижения войск РФ не зафиксировано.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области задержали 33-летнего переселенца, которого подозревают в государственной измене. Известно, что в Изюме мужчина регистрировал терминалы Starlink по поручению представителя РФ. По крайней мере один из них попал к российским военным, где его использовали для связи и управления ударными дронами.

Также Новини.LIVE сообщали, что пятеро мирных жителей Изюма Харьковской области, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения в результате удара российских войск по городу. В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы, которые устраняют последствия обстрела и оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.