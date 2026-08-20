ЗСУ просунулися на Харківщині біля Білого Колодязя — ISW

Військові проводять розвідку. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українські військові мають просування на півночі Харківської області поблизу Білого Колодязя. Водночас на Вовчанському напрямку Сили оборони зірвали спробу російських військових провести показову операцію з встановлення прапора. На Куп'янському напрямку ситуація складніша.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 серпня, передає Новини.LIVE.

Просування ЗСУ біля Білого Колодязя

За оцінкою ISW, українські війська нещодавно просунулися на північ від Білого Колодязя. Населений пункт розташований на північному сході Харківщини, неподалік від Вовчанського напрямку.

Водночас російські війська 18 та 19 серпня проводили обмежені наступальні дії на Великобурлуцькому напрямку. Однак аналітики не зафіксували територіальних здобутків РФ на цій ділянці.

Росіяни намагалися встановити прапор

Окремо в ISW звернули увагу на події на Вовчанському напрямку. Російські військові намагалися провести операцію з демонстративним встановленням свого прапора, однак Сили оборони зірвали її.

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Що відбувається під Куп'янськом

Інша ситуація складається на Куп'янському напрямку. За оцінкою аналітиків ISW, російські війська нещодавно змогли просунутися в районі Ківшарівки, що розташована південніше Куп'янська.

Пов'язане із Західним угрупованням військ РФ джерело 19 серпня заявило про захоплення російськими штурмовими підрозділами східної частини Ківшарівки. Аналітики вважають ці дані такими, що узгоджуються з попередньою інформацією про закріплення росіян на північно-східній околиці населеного пункту.

Водночас повідомлення російських джерел про успіхи на Боровському напрямку ISW не підтверджує. За даними аналітиків, 19 серпня там тривали російські атаки та українські контратаки, однак доказів нового просування військ РФ не зафіксовано.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині затримали 33-річного переселенця, якого підозрюють у державній зраді. Відомо, що в Ізюмі чоловік реєстрував термінали Starlink за завданням представника РФ. Щонайменше один із них потрапив до російських військових, де його використовували для зв'язку та управління ударними дронами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що п'ятеро мирних мешканців Ізюма Харківської області, зокрема 9-річна дитина, дістали поранення через удар російського війська по місту. Наразі на місці події працюють профільні служби, що ліквідовують наслідки обстрілу та надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу.