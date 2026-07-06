Россияне атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» в Харьковской области: есть пострадавший сотрудник и пожар

Атака РФ на "Нафтогаз". Иллюстративное фото: "Нафтогаз"

Утром российские войска продолжили атаки на один из газодобывающих объектов группы "Нафтогаз" в Харьковской области после ночного комбинированного удара по Украине. На объекте вспыхнул пожар, в результате атаки пострадал работник предприятия — ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщила компания "Группа Нафтогаз", передает Новини.LIVE.

Россияне нанесли повторный удар

Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по тому же объекту, пытаясь причинить дополнительные разрушения и затруднить работу аварийных служб.

Из-за угрозы дальнейших атак персонал находится в укрытии, а работа объекта полностью остановлена.

Заявление "Группы Нафтогаз". Скриншот: Facebook

В "Нафтогазе" отметили, что оценить масштабы повреждений пока невозможно. Это станет возможным только после отмены воздушной тревоги и стабилизации ситуации с безопасностью.

Читайте также:

В компании подчеркнули, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую газодобывающую инфраструктуру, однако приоритетом остается безопасность работников.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска целенаправленно наносят удары по добывающим активам группы "Нафтогаз". Под обстрелами оказались несколько объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Новини.LIVE писали, что в Харькове 20-летний молодой человек получил тяжелые минно-взрывные травмы после попытки разобрать неизвестный предмет. По предварительным данным, он нашел его в поле и привез домой. Полиция проводит расследование и в очередной раз призывает граждан не прикасаться к подозрительным предметам, ведь это может представлять смертельную опасность.