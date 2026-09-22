Удары по Харьковской области 22 сентября: что пострадало в городах

Последствия удара по Харьковской области. Иллюстративное фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Утром 22 сентября российские войска атаковали Харьков и несколько населенных пунктов области. В Киевском районе города пострадала 28-летняя женщина, поврежден автосалон. Под ударами также оказались Золочев, Великий Бурлук и населенные пункты общины. Известно о повреждениях жилья, автомобиля, телебашни и электросетей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Харькову

Вражеский удар беспилотника зафиксирован в Киевском районе Харькова. В результате удара 28-летняя женщина получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь. По уточнённой информации, российский беспилотник попал в открытую местность. В результате атаки повреждён автосалон. На месте работают все экстренные службы.

Атака на Золочев

Дважды утром российские войска атаковали Золочев. Об этом сообщил глава общины Виктор Коваленко. Во время первого удара был поврежден автомобиль ВАЗ. Также россияне применили "Молнию" с прикреплённым FPV-дроном. Беспилотник попал в частный дом, однако не взорвался. По данным Коваленко, люди в результате атак не пострадали.

Удары по Великому Бурлуку

22 сентября российские войска также нанесли авиаудар по Подсреднему в Великобурлукской общине. Там повреждены частные дома и многоквартирный дом. Сам Великий Бурлук подвергся атаке беспилотниками и КАБами. В результате попаданий были повреждены частный дом, телевизионная башня и электросети.

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В результате повреждения электросетей часть населенных пунктов общины осталась без электроснабжения. По данным начальника Купянской РВА Андрея Канашевича, во всех этих случаях люди не получили ранений.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области 18 сентября утром враг атаковал пригородный поезд. В результате удара погиб 40-летний мужчина, ещё семь человек пострадали. Во время эвакуации двое пассажиров получили тяжелые травмы, оставшись на платформе. Кроме того, днем российские войска дважды нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 17 сентября российский беспилотник попал в торговый центр в Основянском районе. После удара в здании вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. На момент атаки сотрудники и посетители находились в укрытии. Позже одной из сотрудниц стало плохо, ей потребовалась помощь медиков.