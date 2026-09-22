Удари по Харківщині 22 вересня: що пошкоджено в містах

Наслідки удару по Харківщині. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Вранці 22 вересня російські війська атакували Харків і кілька населених пунктів області. У Київському районі міста постраждала 28-річна жінка, пошкоджено автосалон. Під ударами також були Золочів, Великий Бурлук та населені пункти громади. Відомо про пошкодження житла, автомобіля, телевізійної вежі та електромереж.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Харкову

Ворожий удар безпілотника зафіксували в Київському районі Харкова. Унаслідок удару 28-річна жінка отримала травми. Медики надали їй необхідну допомогу. За уточненою інформацією, російський безпілотник влучив у відкриту територію. Внаслідок атаки пошкоджено автосалон. На місці працюють усі екстрені служби.

Атака на Золочів

Двічі вранці російські війська атакували Золочів. Про це повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Під час першого удару був пошкоджений автомобіль ВАЗ. Також росіяни застосували "Молнію" з прилаштованим FPV-дроном. Безпілотник поцілив у приватний будинок, однак не здетонував. За даними Коваленка, люди внаслідок атак не постраждали.

Удари по Великому Бурлуку

22 вересня російські війська також завдали авіаудару по Підсередньому Великобурлуцької громади. Там пошкоджені приватні та багатоквартирний будинки. Сам Великий Бурлук атакували безпілотниками та КАБами. Через влучання пошкоджені приватний будинок, телевізійна вежа та електромережі.

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Внаслідок пошкодження електромереж частина населених пунктів громади залишилася без електропостачання. За даними начальника Куп'янської РВА Андрія Канашевича, в усіх цих випадках люди не дістали поранень.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині, 18 вересня, вранці ворог атакував приміський поїзд. Унаслідок удару загинув 40-річний чоловік, ще семеро людей постраждали. Під час евакуації двоє пасажирів тяжко травмувалися, залишившись на платформі. Крім того, вдень російські війська двічі вдарили ракетами по Індустріальному району Харкова.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 17 вересня російський безпілотник влучив у торговельний центр в Основ’янському районі. Після удару в будівлі спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. На момент атаки працівники та відвідувачі перебували в укритті. Пізніше одній із працівниць стало зле, їй знадобилася допомога медиків.