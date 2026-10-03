Россияне атаковали Харьковскую область: погибли пять человек

Спасатель работает возле разрушенных и обгоревших хозяйственных построек. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

За последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 13 населенным пунктам области. В результате ударов погибли пять человек, еще 49 пострадали, среди них трое детей. Россияне применили КАБы и беспилотники. Повреждены жилые дома, учебные и медицинские учреждения, автомобили и электросети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, Национальную полицию и ГСЧС.

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Российский удар значительно повредил жилой дом и пристройку. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Удар разрушил крышу дома и повредил хозяйственные постройки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Жительница покидает поврежденный дом через окно после удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

Россияне атаковали Харьков и область

Больше всего людей пострадало в Харькове. Российские войска атаковали КАБами и беспилотниками Слободской, Немишлянский и Киевский районы города. Погибли две женщины в возрасте 66 и 80 лет, ещё 42 человека пострадали, среди них трое детей.

Спасатели работают возле сильно поврежденного жилого дома. Фото: ГСЧС Харьковской области

Поврежденное здание гаража с автомобилем внутри после удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

По данным ГСЧС, в Слободском и Немишлянском районах зафиксированы три попадания в частный сектор. После ударов возникли пожары, были разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждены офисные здания, учебное заведение, автомобили и электросети.

Разрушенные комнаты частного дома после российского удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Взрывная волна разрушила стену и выбила окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Поврежденные комнаты и имущество в доме после российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Погибшие и пострадавшие в Харьковской области

Еще трое человек погибли в Золочевской и Дергачевской громадах. В поле возле Сковородиновки погиб 50-летний мужчина. На дороге между Довжиком и Мироновкой погиб 66-летний мужчина, а в Русской Лозовой погиб 75-летний местный житель. Харьковская ОВА

В Шевченково ранение получил 74-летний мужчина, а две женщины в возрасте 69 и 72 лет перенесли острую стрессовую реакцию.

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В течение дня россияне несколько раз атаковали поселок беспилотниками. В результате ударов горели два многоквартирных дома, а во время повторной атаки был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. Возле Русской Лозовой ранен 44-летний мужчина. Острую реакцию на стресс перенесли 42-летняя женщина, 17-летняя девушка и 15-летний юноша.

Последствия обстрелов Харьковской области

В Богодуховском районе российские удары повредили медицинское учреждение, восемь частных домов, три автомобиля и трактор. Разрушения зафиксированы в Золочеве, Довжике, Сковородиновке и Калиновом. В Купянском районе повреждены многоквартирный дом и пять частных домов, а также электросети в Шевченково и Петрополье. В Барвинково поврежден автомобиль. В Харьковском районе разрушения зафиксированы в Полевой, Слатыном, Русской Лозовой и Дергачах. В частности, в Слатыном повреждены 13 частных домов. В Котовке Чугуевского района поврежден комбайн.

Ранее Новости.LIVE сообщали, что в Харькове из-за усиления российских атак устанавливают дополнительные укрытия. Три защитных сооружения уже закуплены, ещё несколько планируют установить в ближайшее время. Одно из новых укрытий появилось возле остановки общественного транспорта в Пятихатках, которые регулярно атакуют российские FPV-дроны.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Игорь Терехов заявил, что из-за усиления российских ударов Харьков готовится к сложному отопительному сезону. В городе готовятся к возможным повреждениям энергетической инфраструктуры. По словам Игоря Терехова, интенсивность атак в последнее время возрастает в преддверии холодов.