Росіяни атакували Харківщину: загинули п'ятеро людей

Рятувальник працює біля зруйнованих і обгорілих господарських споруд. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та ще 13 населених пунктів області. Внаслідок ударів загинули п’ятеро людей, ще 49 постраждали, серед них троє дітей. Росіяни застосували КАБи та безпілотники. Пошкоджені житлові будинки, навчальний і медичний заклади, автомобілі та електромережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Національну поліцію та ДСНС.

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Російський удар значно пошкодив житловий будинок та прибудову. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Удар зруйнував дах будинку та пошкодив господарські споруди. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Мешканка залишає пошкоджений будинок через вікно після удару. Фото: ДСНС Харківщини

Росіяни атакували Харків і область

Найбільше людей постраждало у Харкові. Російські війська атакували КАБами та безпілотниками Слобідський, Немишлянський і Київський райони міста. Загинули дві жінки віком 66 та 80 років, ще 42 людини постраждали, серед них троє дітей.

Рятувальники працюють біля сильно пошкодженого житлового будинку. Фото: ДСНС Харківщини

Пошкоджена будівля гаража з автомобілем усередині після удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

За даними ДСНС, у Слобідському та Немишлянському районах зафіксували три влучання у приватному секторі. Після ударів виникли пожежі, були зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Також пошкоджені офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі та електромережі.

Зруйновані кімнати приватного будинку після російського удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вибуховою хвилею зруйновано стіну та вибито вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Пошкоджені кімнати та майно в будинку після російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Загиблі та постраждалі в Харківській області

Ще троє людей загинули у Золочівській та Дергачівській громадах. У полі біля Сковородинівки загинув 50-річний чоловік. На дорозі між Довжиком і Миронівкою загинув 66-річний чоловік, а у Руській Лозовій загинув 75-річний місцевий житель. У Шевченковому поранення дістав 74-річний чоловік, а дві жінки віком 69 та 72 роки зазнали гострої реакції на стрес.

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Росіяни протягом дня кілька разів атакували селище безпілотниками. Через удари горіли два багатоквартирні будинки, а під час повторної атаки було пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Біля Руської Лозової поранено 44-річного чоловіка. Гострої реакції на стрес зазнали 42-річна жінка, 17-річна дівчина та 15-річний хлопець.

Наслідки обстрілів Харківщини

У Богодухівському районі російські удари пошкодили медичний заклад, вісім приватних будинків, три автомобілі та трактор. Руйнування зафіксували у Золочеві, Довжику, Сковородинівці та Калиновому. У Куп'янському районі пошкоджені багатоквартирний і п'ять приватних будинків та електромережі у Шевченковому і Петропіллі. У Барвінковому пошкоджено автомобіль. Харківська ОВА

У Харківському районі руйнування зафіксували у Польовій, Слатиному, Руській Лозовій та Дергачах. Зокрема, у Слатиному пошкоджені 13 приватних будинків. У Котівці Чугуївського району пошкоджено комбайн.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові через посилення російських атак встановлюють додаткові укриття. Три захисні споруди вже закупили, ще кілька планують встановити найближчим часом. Одне з нових укриттів з'явилося біля зупинки громадського транспорту у П'ятихатках, які регулярно атакують російські FPV-дрони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що міський голова Ігор Терехов в заявив, що через посилення російських ударів Харків готується до складного опалювального сезону. У місті готуються до можливих пошкоджень енергетичної інфраструктури. За словами Ігоря Терехова, інтенсивність атак останнім часом зростає напередодні холодів.