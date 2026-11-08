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Главная Харьков Россияне атаковали Харьков и область: пострадал ребенок

Россияне атаковали Харьков и область: пострадал ребенок

Ua ru
8 ноября 2026 10:35
Россияне обстреляли Харьков и Харьковскую область: последствия атак ГСЧС Харьковской области
Спасатель тушит пожар на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области

За последние сутки россияне обстреляли Харьков и населенные пункты области ракетами и беспилотниками. В результате ударов были повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и учебное заведение. Среди пострадавших — 16-летняя девушка. В нескольких районах вспыхнули пожары, а в Харькове россияне повредили даже троллейбусы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и Харьковское управление ГСЧС.

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Пожежні автомобілі ДСНС біля пошкоджених будівель у Харкові
Пожарная техника на месте российского удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

РФ атаковала Харьков

По информации Олега Синегубова, в Харькове под ударами оказались Слободской, Шевченковский и Киевский районы. Россияне повредили три многоэтажки, административное здание, четыре здания СТО, 52 автомобиля и троллейбусы. В Слободском районе после ракетного удара загорелись автомобили и вещи в нежилом здании. В Шевченковском районе из-за удара беспилотника загорелся легковой автомобиль, также повреждены другие машины и окна СТО.

Рятувальник гасить пожежу серед уламків зруйнованої будівлі
Спасатель тушит пожар после российского удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

В городе пострадали три человека. Травмы получили 59-летняя женщина и 34-летний мужчина, а 80-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Медики та психолог ДСНС надають допомогу біля автомобіля швидкої
Медики и психолог работают на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 8 ноября россияне вновь атаковали Киевский район Харькова. По словам городского головы Игоря Терехова, вражеский дрон попал в крышу многоэтажного дома. В результате этого удара никто не пострадал.

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Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области

Удары по Купянскому району

В Купянском районе россияне атаковали поселок Шевченково ракетами и беспилотниками. Там повреждены 16 частных домов, административное здание, магазин, пять автобусов и складские помещения. В селе Василенково россияне повредили электросети.

Зруйнований приватний будинок після російського обстрілу Харківщини
Разрушение частного дома в результате российского удара. Фото: Национальная полиция Украины

Пожары и поврежденные предприятия

В Харьковском районе россияне нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге Дергачи — Козачья Лопань. Женщина за рулем не пострадала. В Дергачах повреждено гражданское предприятие и прицеп, в Циркунах горели автомобили, а в Безруках повреждена ещё одна машина.

Зруйнована господарська споруда та уламки після обстрілу Харківщини
Поврежденное здание после российского удара. Фото: Национальная полиция Украины

В Чугуевском районе россияне поразили автомобиль на территории Старосалтовской общины. По данным полиции, 42-летнего водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. В Чугуеве после удара беспилотника загорелся гараж на территории гражданского предприятия. В селе Заречное поврежден автомобиль.

Рятувальники гасять пожежу в пошкодженій будівлі на Харківщині
Спасатели работают возле охваченного огнем здания. Фото: Национальная полиция Украины

Пострадал ребенок в Лозовой

В Лозовой россияне повредили лицей и остекление многоквартирного дома. В учебном заведении возник пожар на втором и третьем этажах площадью 100 квадратных метров. Пострадала 16-летняя девушка, у которой, по данным полиции, диагностированы акустическая травма и острая стрессовая реакция.

Пошкоджений приватний будинок охоплений пожежею на Харківщині
Пожар в доме после российского обстрела. Фото: Национальная полиция Украины

В селе Герсевановское россияне попали в крышу склада гражданского предприятия. В Златополе повреждены восемь частных домов и электросети. Там 44-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс.

В Изюмском районе россияне атаковали Барвинково. Там горели частные дома, повреждены два жилых дома и два хозяйственных постройки. В самом Изюме повреждено многоэтажное здание.

Рятувальник ДСНС серед руйнувань і диму після обстрілу Харкова
Спасатель на месте российского удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

6 ноября Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Харьков и девять населенных пунктов области. Они применили ракеты, авиабомбу и беспилотники. Оккупанты повредили жилые дома, медицинские учреждения и автомобили. В результате ударов пострадала 55-летняя женщина.

Также Новини.LIVE сообщали об ударах россиян по Харькову и восьми населенным пунктам области. В Изюме оккупанты повредили многоквартирный дом и десять частных домов, два магазина и автомобиль. Разрушения зафиксировали и в других населенных пунктах. Пострадали семь человек, среди них трехлетняя девочка.

Харьковская область Новости Харькова Харьков дроны атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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