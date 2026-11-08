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Головна Харків Росіяни атакували Харків та область: постраждала дитина

Росіяни атакували Харків та область: постраждала дитина

Ua ru
8 листопада 2026 10:35
Росіяни обстріляли Харків та область: наслідки атак ДСНС Харківщини
Рятувальник гасить пожежу на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Росіяни протягом минулої доби атакували Харків і населені пункти області ракетами та безпілотниками. Удари пошкодили житлові будинки, автомобілі, підприємства й навчальний заклад. Серед постраждалих є 16-річна дівчина. У кількох районах спалахнули пожежі, а в Харкові росіяни пошкодили навіть тролейбуси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та Харківське управління ДСНС.

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Пожежні автомобілі ДСНС біля пошкоджених будівель у Харкові
Пожежна техніка на місці російського удару. Фото: ДСНС Харківщини

РФ атакувала Харків

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові під ударами опинилися Слобідський, Шевченківський та Київський райони. Росіяни пошкодили три багатоповерхівки, адміністративну будівлю, чотири будівлі СТО, 52 автомобілі та тролейбуси. У Слобідському районі після ракетного удару загорілися автомобілі та речі в нежитловій будівлі. У Шевченківському районі через удар безпілотника спалахнув легковик, також пошкоджено інші машини та вікна СТО.

Рятувальник гасить пожежу серед уламків зруйнованої будівлі
Рятувальник ліквідовує пожежу після російського удару. Фото: ДСНС Харківщини

У місті постраждали троє людей. Травми отримали 59-річна жінка та 34-річний чоловік, а 80-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Медики та психолог ДСНС надають допомогу біля автомобіля швидкої
Медики та психолог працюють на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Вранці 8 листопада росіяни знову атакували Київський район Харкова. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки. Під час цього удару ніхто не постраждав.

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Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Удари по Куп'янщині

У Куп'янському районі росіяни атакували селище Шевченкове ракетами та безпілотниками. Там пошкоджено 16 приватних будинків, адміністративну будівлю, магазин, п'ять автобусів та складські приміщення. У селі Василенкове росіяни пошкодили електромережі.

Зруйнований приватний будинок після російського обстрілу Харківщини
Руйнування приватного будинку внаслідок російського удару. Фото: Національна поліція України

Пожежі та пошкоджені підприємства

У Харківському районі росіяни вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, який рухався дорогою Дергачі — Козача Лопань. Жінка за кермом не постраждала. У Дергачах пошкоджено цивільне підприємство та причіп, у Циркунах горіли автомобілі, а в Безруках пошкоджено ще одну машину.

Зруйнована господарська споруда та уламки після обстрілу Харківщини
Пошкоджена споруда після російського удару. Фото: Національна поліція України

У Чугуївському районі росіяни влучили в автомобіль на території Старосалтівської громади. За даними поліції, 42-річного водія у важкому стані доправили до лікарні. У Чугуєві після удару безпілотника загорівся гараж на території цивільного підприємства. У селі Зарічне пошкоджено автомобіль.

Рятувальники гасять пожежу в пошкодженій будівлі на Харківщині
Рятувальники працюють біля охопленої вогнем будівлі. Фото: Національна поліція України

Постраждала дитина у Лозовій

У Лозовій росіяни пошкодили ліцей та скління багатоквартирного будинку. У навчальному закладі виникла пожежа на другому і третьому поверхах площею 100 квадратних метрів. Постраждала 16-річна дівчина, у якої поліція повідомила про акустичну травму та гостру реакцію на стрес.

Пошкоджений приватний будинок охоплений пожежею на Харківщині
Пожежа в будинку після російського обстрілу. Фото: Національна поліція України

У селі Герсеванівське росіяни влучили в дах складу цивільного підприємства. У Златополі пошкоджено вісім приватних будинків та електромережі. Там 44-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

В Ізюмському районі росіяни атакували Барвінкове. Там горіли приватні будинки, пошкоджено два житлові будинки та дві господарчі споруди. У самому Ізюмі пошкоджено багатоповерхівку.

Рятувальник ДСНС серед руйнувань і диму після обстрілу Харкова
Рятувальник на місці російського удару. Фото: ДСНС Харківщини

6 листопада Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Харків і дев'ять населених пунктів області. Вони застосували ракети, авіабомбу та безпілотники. Окупанти пошкодили житлові будинки, медичні заклади й автомобілі. Внаслідок ударів постраждала 55-річна жінка. 

Також Новини.LIVE розповідали про удари росіян по Харкову та восьми населених пунктах області. В Ізюмі окупанти пошкодили багатоквартирний і десять приватних будинків, два магазини та автомобіль. Руйнування зафіксували й в інших населених пунктах. Постраждали семеро людей, серед них трирічна дівчинка.

Харківська область Новини Харкова Харків дрони війна атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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