Россияне дронами атаковали Харьков: есть пострадавшие и разрушения

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Российские войска нанесли удар по Харькову с помощью беспилотника. В результате попадания БпЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе вспыхнул пожар. Число пострадавших в результате вражеского удара возросло до пяти человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова во вторник, 28 июля.

Последствия атаки РФ на Харьков

По данным главы ОВА, в результате попадания российского беспилотника в пятиэтажный жилой дом в Новобаварском районе Харькова загорелась крыша. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Также в результате удара были повреждены окна в соседних многоквартирных домах и гражданский автомобиль. На месте работают экстренные службы и бригады медицинской помощи.

Сначала было известно о трёх пострадавших, однако впоследствии число людей, получивших травмы в результате атаки, возросло до пяти. Медики оказывают им помощь на месте.

"До пяти увеличилось число пострадавших в Новобаварском районе в результате вражеского удара БпЛА. Медики оказывают людям помощь на месте", — сообщил Синегубов.

Скриншот сообщений Синегубова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что информация о приостановке работы всех АЗС на трассе Харьков — Полтава не соответствует действительности. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что дефицита топлива в области пока нет, несмотря на регулярные атаки РФ на заправки. В то же время для АЗС планируют ввести дополнительные меры физической защиты, чтобы обезопасить работников и водителей.

Новини.LIVE также сообщали, что в Харькове планируют запустить экспериментальный проект по защите города от FPV-дронов с оптоволоконным управлением. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что угроза таких атак уже распространяется не только на отдельные районы, но и на другие части города. В то же время в области усиливают защиту медицинских автомобилей — более 70 машин скорой помощи уже оборудовали системами РЭБ.