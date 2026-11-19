Поврежденный дом в Чугуеве в Харьковской области. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

За прошедшие сутки россияне атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области. Больше всего людей пострадало в Златополе, где оккупанты нанесли удар беспилотниками по местному рынку. В Чугуеве захватчики повредили девятиэтажное здание, из которого спасатели эвакуировали жильцов. Всего сообщается о 23 пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию и ГСЧС Харьковской области.

Реклама

Россияне повредили крышу частного дома, обломки кровли и строительных конструкций разлетелись по двору. Фото: Национальная полиция Украины

Атака на Златополь

По информации полиции, россияне с помощью беспилотников нанесли удар по территории местного рынка в Златополе. Ранения получили 12 человек, среди которых 11-летний мальчик. Еще один человек перенес острую стрессовую реакцию. В результате ударов загорелись торговые павильоны площадью 500 квадратных метров. Россияне повредили 20 павильонов, три магазина, гостиницу, банк, автомобиль и другие здания.

Поврежденные торговые павильоны с выбитыми окнами, разрушенной крышей и обломками вокруг зданий. Фото: Харьковская ОВА

Обстрелы Чугуева

В Чугуеве россияне с помощью беспилотников атаковали девятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты дважды попали в многоэтажку, частично разрушив конструкции и лестничную клетку между шестым и седьмым этажами. На техническом этаже возник пожар.

На верхних этажах жилого дома видны повреждения и следы пожара после атаки россиян. Фото: Харьковская ОВА

По данным ОГА, в Чугуеве ранения получил 57-летний мужчина, ещё шесть женщин перенесли острую стрессовую реакцию. Россияне также повредили гражданское предприятие, почтовое отделение и автомобили. Полиция сообщила о разрушении аптеки, кафе и складских помещений.

Читайте также:

На фасаде многоэтажного дома видны выбитые окна, поврежденные конструкции и черные следы пожара. Фото: ГСЧС Харьковской области

В селе Клугино-Башкировка Чугуевской громады ранение получила 42-летняя женщина. В Малиновке оккупанты повредили складское здание и автомобиль.

После атаки россиян на фасаде девятиэтажного жилого дома остались следы пожара и повреждения. Фото: ГСЧС Харьковской области

Последствия атак в районах Харьковской области

В Великом Бурлуке россияне ранили 71-летнюю женщину. В Шевченково 75-летняя местная жительница перенесла острую стрессовую реакцию. Оккупанты повредили семь частных домов и три магазина.

Россияне повредили крышу кирпичного здания, рядом лежат части кровли и строительный мусор. Фото: Харьковская ОВА

В Золочеве Богодуховского района россияне с помощью дрона повредили частный дом и два хозяйственных постройки. В Песках-Радьковских Изюмского района захватчики повредили жилой дом, летнюю кухню и хозяйственную постройку.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 155 человек. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 69 865 человек.

Новини.LIVE сообщали об обстрелах Харьковской области, в результате которых пострадали 17 человек. В Балаклее ранения получили шесть человек, ещё один человек перенёс острую стрессовую реакцию. В Харькове россияне повредили жилые дома, два предприятия, зоомагазин и 13 автомобилей. Также оккупанты атаковали Капитолевку, Изюм и другие населенные пункты области.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о гибели двух человек в Купянском районе. Россияне с помощью беспилотников убили мужчину и женщину. Еще две женщины получили ранения в Лозовском и Чугуевском районах. Оккупанты разрушили жилые дома, повредили дорогу и вызвали пожар в торговом киоске