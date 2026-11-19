Пошкоджений будинок у Чугуєві на Харківщині. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Протягом минулої доби росіяни атакували вісім населених пунктів Харківщини. Найбільше людей постраждало у Златополі, де окупанти влучили безпілотниками по місцевому ринку. У Чугуєві загарбники пошкодили дев'ятиповерхівку, з якої рятувальники евакуювали мешканців. Загалом повідомляють про 23 постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію та ДСНС Харківщини.

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Росіяни пошкодили дах приватного будинку, уламки покрівлі та будівельних конструкцій розкидало подвір'ям. Фото: Національна поліція України

Атака на Златопіль

За інформацією поліції, росіяни безпілотниками влучили по території місцевого ринку у Златополі. Поранення дістали 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Внаслідок ударів загорілися торговельні павільйони на площі 500 квадратних метрів. Росіяни пошкодили 20 павільйонів, три магазини, готель, банк, автомобіль та інші будівлі.

Пошкоджені торговельні павільйони з вибитими вікнами, зруйнованим дахом та уламками навколо будівель. Фото: Харківська ОВА

Обстріли Чугуєва

У Чугуєві росіяни безпілотниками атакували дев'ятиповерховий житловий будинок. За даними ДСНС, окупанти двічі влучили у багатоповерхівку, частково зруйнувавши конструкції та сходову клітину між шостим і сьомим поверхами. На технічному поверсі виникла пожежа.

На верхніх поверхах житлового будинку видно пошкодження та сліди пожежі після атаки росіян. Фото: Харківська ОВА

За даними ОВА, у Чугуєві поранення дістав 57-річний чоловік, ще шестеро жінок зазнали гострої реакції на стрес. Росіяни також пошкодили цивільне підприємство, поштове відділення та автомобілі. Поліція повідомила про руйнування аптеки, кафе і складських приміщень.

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На фасаді багатоповерхівки видно вибиті вікна, пошкоджені конструкції та чорні сліди пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади поранення дістала 42-річна жінка. У Малинівці окупанти пошкодили складську будівлю та автомобіль.

Після атаки росіян на фасаді дев'ятиповерхового житлового будинку залишилися сліди пожежі та пошкодження. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки атак у районах Харківщини

У Великому Бурлуку росіяни поранили 71-річну жінку. У Шевченковому 75-річна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили сім приватних будинків і три магазини.

Росіяни пошкодили дах цегляної будівлі, частини покрівлі та будівельні уламки лежать поруч. Фото: Харківська ОВА

У Золочеві Богодухівського району росіяни дроном пошкодили приватний будинок та дві господарчі споруди. У Пісках-Радьківських Ізюмського району загарбники пошкодили житловий будинок, літню кухню та господарчу споруду.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 69 865 людей.

Новини.LIVE розповідали про обстріли Харківщини, внаслідок яких постраждали 17 людей. У Балаклії поранення дістали шестеро людей, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. У Харкові росіяни пошкодили житлові будинки, два підприємства, зоомагазин та 13 автомобілів. Також окупанти атакували Капитолівку, Ізюм та інші населені пункти області.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про загибель двох людей у Куп'янському районі. Росіяни безпілотниками вбили чоловіка та жінку. Ще дві жінки дістали поранення в Лозівському та Чугуївському районах. Окупанти зруйнували житлові будинки, пошкодили дорогу та спричинили пожежу в торговельному кіоску