Российские войска атаковали Харьковскую область: есть пострадавшие

Спасатели устраняют последствия. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Российские войска за сутки атаковали 17 населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов пострадали четверо мужчин, двое из них — на трассах. Враг применил ракету, КАБ, FPV-дроны и более сотни беспилотников, тип которых еще устанавливается. Под ударами оказались жилые дома, электросети и транспорт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Четверо пострадавших

В селе Червоная Хвиля Великобурлукской общины ранение получил 72-летний мужчина. Еще один 49-летний мужчина пострадал в селе Зеленый Гай этой же общины. На трассе возле села Черноглазовка Золочевской общины ранен 59-летний мужчина. Еще один мужчина, 47 лет, получил ранение на дороге возле села Садовое Близнюковской общины.

Чем атаковал враг

За сутки российские войска применили одну ракету, одну управляемую авиабомбу, девять БПЛА "Молния" и девять FPV-дронов. Еще 113 беспилотников, по данным области, находятся в процессе определения типа.

Последствия ударов

В Богодуховском районе в Одноробовке были разрушены административное здание и дом культуры. В Золочеве пострадали частный дом, учебное заведение и электрические сети. В Черноглазовке и Червоной Хвиле Купянского района повреждены автомобили.

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В Циркунах были разрушены три частных дома, в Слатыном и Безруках — ещё два. В Дергачах повреждены электросети. В Лозовском районе пострадало административное здание в Вишневом, электросети в Энергетиков, автомобиль в Близнюках, железнодорожная инфраструктура и хозяйственное сооружение в Самийловке. Также пострадали электросети в Картамише и грузовой автомобиль в Вольном Втором. В Чугуевском районе повреждены автомобиль, частный дом и хозяйственное сооружение в Шестаковом.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 250 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 56 758 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь атак противника. Россияне пытались продвинуться в сторону Волоховки, Хатнего и Бочкового, а также в районах Вовчанских Хуторов и Старицы. На Купянском направлении враг шесть раз наносил удары в направлении Радьковки, Купянска-Вузлового, Куриловки, Довгенького и Кившаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать её ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является сохранение генерации и защита энергетической инфраструктуры.