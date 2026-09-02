Російські війська атакували Харківщину: є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Російські війська за добу атакували 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів постраждали четверо чоловіків, двоє з них — на трасах. Ворог застосував ракету, КАБ, FPV-дрони та понад сотню безпілотників, тип яких ще встановлюють. Під ударами опинилися житлові будинки, електромережі та транспорт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Четверо постраждалих

У селі Червона Хвиля Великобурлуцької громади поранення отримав 72-річний чоловік. Ще один 49-річний чоловік постраждав у селі Зелений Гай цієї ж громади. На трасі біля села Чорноглазівка Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка. Ще один чоловік, 47 років, отримав поранення на дорозі біля села Садове Близнюківської громади.

Чим атакував ворог

За добу російські війська застосували одну ракету, одну керовану авіабомбу, дев’ять БпЛА "Молнія" та дев’ять FPV-дронів. Ще 113 безпілотників, за даними області, мають тип, який встановлюють.

Наслідки ударів

У Богодухівському районі в Одноробівці зазнали руйнувань адміністративна будівля та будинок культури. У Золочеві постраждали приватний будинок, навчальний заклад та електромережі. У Чорноглазівці та Червоній Хвилі Куп’янського району пошкоджено автомобілі.

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У Циркунах зазнали руйнувань три приватні будинки, у Слатиному та Безруках — ще два. В Дергачах пошкоджені електромережі. На Лозівщині постраждала адміністративна будівля у Вишневому, електромережі в Енергетиків, автомобіль у Близнюках, залізничну інфраструктуру та господарчу споруду в Самійлівці. Також постраждали електромережі в Картамиші та вантажний автомобіль у Вільному Другому. У Чугуївському районі пошкоджені автомобіль, приватний будинок і господарча споруда в Шестаковому.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 250 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 56 758 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу відбулося 213 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак противника. Росіяни намагалися просунутися в бік Волохівки, Хатнього та Бочкового, а також у районах Вовчанських Хуторів і Стариці. На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував у напрямку Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Курилівки, Довгенького та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.