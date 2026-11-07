Спасатель работает на месте пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

За прошедшие сутки россияне обстреливали Харьков и населенные пункты области ракетами, авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов пострадала 55-летняя женщина. Оккупанты повредили жилые дома, медицинские учреждения, автомобили и другие гражданские объекты. В нескольких районах вспыхнули пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и ГСЧС.

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Спасатели работают среди поврежденных конструкций и ликвидируют возгорания, вызванные обстрелами Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Последствия обстрелов Харьковщины

По информации Олега Синегубова, в течение 6 ноября россияне атаковали Харьков и девять населенных пунктов области. Оккупанты применили ракету, управляемую авиабомбу и 86 беспилотников.

В Харькове россияне ударами повредили легковые автомобили, возле которых на асфальте разбросаны обломки. Фото: Харьковская областная военная администрация

В Харькове россияне повредили многоквартирный дом, научное учреждение и восемь автомобилей. Во время обстрела ранение получила 55-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь.

Россияне повредили припаркованные автомобили. Фото: Национальная полиция Украины

Россияне также обстреливали Изюмский район. В самом Изюме они повредили медицинское учреждение, аптеку и автомобиль. В соседних селах Бугаевка и Оскол оккупанты повредили частные дома, а в Бугаевке — еще и электросети.

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В Харьковском районе россияне нанесли удар дроном по трактору, который стоял возле дома в Черкасской Лозовой. Обстреляли также жилые кварталы в Песочине, Лесном и Дергачах. В первых двух населенных пунктах были повреждены частные дома, а в Дергачах выбили окна в одном из домов.

Не обошли удары и Купянский и Лозовский районы. В Новой Александровке россияне повредили дорогу и остановку общественного транспорта. В Царедаровке оккупанты атаковали беспилотником складские помещения. После попадания загорелось здание, огонь охватил 25 квадратных метров.

Атака на Чугуев

Утром 7 ноября оккупанты нанесли еще один удар по Харьковской области. Россияне направили беспилотник на территорию гражданского предприятия в Чугуеве. После попадания загорелся гараж, который уже был поврежден во время предыдущих обстрелов. Спасатели ликвидировали пожар, хотя на месте сохранялась угроза повторных ударов. По информации ГСЧС, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью 31 октября россияне атаковали Основянский район Харькова. В результате ударов пострадали пять человек. Оккупанты повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль. На месте обстрела возник пожар площадью 300 квадратных метров.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар реактивным беспилотником по торговому центру в Киевском районе Харькова. После попадания в здание вспыхнул пожар. В результате обстрела пострадали три человека. На месте работали спасатели.