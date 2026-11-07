Рятувальник працює на місці пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків та населені пункти області ракетами, авіабомбою і безпілотниками. Внаслідок ударів постраждала 55-річна жінка. Окупанти пошкодили житлові будинки, медичні заклади, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У кількох районах спалахнули пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області та ДСНС.

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Рятувальники працюють серед пошкоджених конструкцій та ліквідовують займання, спричинене обстрілами Харківщини. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини

За інформацією Олега Синєгубова, протягом 6 листопада росіяни атакували Харків та дев'ять населених пунктів області. Окупанти застосували ракету, керовану авіабомбу та 86 безпілотників.

У Харкові росіяни ударами пошкодили легкові автомобілі, біля яких на асфальті розкидані уламки. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У Харкові росіяни пошкодили багатоквартирний будинок, наукову установу та вісім автомобілів. Під час обстрілу поранення отримала 55-річна жінка. Їй надали медичну допомогу.

Росіяни пошкодили припарковані автомобілі. Фото: Національна поліція України

Росіяни також били по Ізюмському районі. В самому Ізюмі вони пошкодили медичний заклад, аптеку та автомобіль. У сусідніх селах Бугаївка й Оскіл окупанти пошкодили приватні будинки, а в Бугаївці ще й електромережі.

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У Харківському районі росіяни вдарили дроном по трактору, який стояв біля будинку в Черкаській Лозовій. Обстріляли й житлові квартали в Пісочині, Лісному та Дергачах. У перших двох населених пунктах пошкодили приватні будинки, а в Дергачах вибили вікна в одній з осель.

Не оминули удари й Куп'янський та Лозівський райони. У Новій Олександрівці росіяни пошкодили дорогу та зупинку громадського транспорту. У Царедарівці окупанти атакували безпілотником складські приміщення. Після влучання загорілася будівля, вогонь охопив 25 квадратних метрів.

Атака на Чугуїв

Уранці 7 листопада окупанти завдали ще одного удару по Харківщині. Росіяни спрямували безпілотник на територію цивільного підприємства в Чугуєві. Після влучання загорівся гараж, який уже був пошкоджений під час попередніх обстрілів. Рятувальники ліквідували пожежу, хоча на місці зберігалася загроза повторних ударів. За інформацією ДСНС, цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 31 жовтня росіяни атакували Основ'янський район Харкова. Внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей. Окупанти пошкодили житлові будинки, господарські споруди та автомобіль. На місці обстрілу виникла пожежа площею 300 квадратних метрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що росіяни вдарили реактивним безпілотником по торговельному центру в Київському районі Харкова. Після влучання у будівлі спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. На місці працювали рятувальники.